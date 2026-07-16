https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/12-yargi-paketi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edilerek-yasalasti-1107319564.html

12. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

12. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T23:14+0300

2026-07-16T23:14+0300

2026-07-16T23:49+0300

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Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.Yeni yasa; İcra ve İflas Kanunu, Noterlik Kanunu, Danıştay Kanunu ve idari yargılama usullerinde çok sayıda değişiklik ve yeni uygulama getiriyor.Yasalaşan yeni düzenlemeye göre miras kalan taşınmaz satışlarında mirasçılara öncelik verilecek. Tüm maliklerin miras yoluyla edindiği ve üçüncü kişilerin payı bulunmadığı taşınmazlarda, ortaklığın satış yoluyla giderilmesine (izale-i şuyu) karar verilmesi halinde, açık artırmanın ilk turu sadece malik olan mirasçılar arasında yapılacak. Mirasçılar arasındaki bu özel artırma usulü yalnızca bir kez uygulanacak. İlk artırmada satışın gerçekleşebilmesi için teklifin, malın muhammen (tahmin edilen) kıymetinin yüzde 100'ünü geçmesi gerekecek. İkinci artırmada ise bu oran yüzde 50 olarak uygulanacak.Elektronik satış portalı ve teminat kurallarında değişiklikElektronik satış portalındaki ilanlarda, Hazine'nin açık artırmalarda teminat göstermekten muaf olduğu açıkça belirtilecek. Satış talep eden alacaklılar, artırma süresi bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar icra dairesine başvurmaları halinde, alacaklarının teminatı karşıladığı miktar kadar teminat göstermekten muaf tutulacak. İhaleyi kazanıp süresi içinde parayı yatırmayanların teminatı iade edilmeyecek. Bu para satış masraflarına ve hak sahiplerine aktarılacak. Ayrıca bu kişilere teklif ettikleri bedelin yüzde 5'i oranında idari para cezası verilecek. Eğer parayı yatırmayan paydaşın kendisi ise teminatın tamamı diğer pay sahiplerine payları oranında dağıtılacak.Noterlik işlemlerde dijitalleşme Mahkemeler, savcılıklar veya yetkili resmi daireler noterlik evrakının onaylı bir örneğini talep ettiğinde; noterler evrakı elektronik ortamda tarayıp güvenli elektronik imza ile ilgili merciye iletecek. Bu elektronik işlemler için yevmiye numarası verilmeyecek; posta ve yol masrafları hariç olmak üzere harç, vergi veya değerli kağıt ücreti alınmayacak. Evrakın aslının istenmesi durumunda noter, belgenin onaylı bir örneğini kendi arşivinde saklayarak aslını ilgili mahkeme veya savcılığa gönderecek.Danıştay’daki daire sayısının 10’a düşürülmesine yönelik daha önce belirlenen ve 23 Temmuz 2026'da dolacak olan süre, 4 yıl daha uzatılarak 23 Temmuz 2030'a çekildi. Danıştay daire sayısının hemen azalmayacak olması nedeniyle, boşalan her iki üyelik için sadece bir üye seçilmesi uygulaması da 23 Temmuz 2030 tarihine kadar askıya alındı.'Tek hakim' kapsamı genişlediİdare ve vergi mahkemelerinde heyet yerine tek hakimle çözümlenebilecek davaların kapsamı önemli ölçüde genişletildi. Buna göre aşağıdaki davalara tek hakim bakacak:İstinaf mahkemelerinin yetkilerine düzenlemeBölge İdare Mahkemesi (İstinaf), ilk derece mahkemesinin karar sonucunu doğru ancak gerekçesini eksik veya hatalı bulursa, gerekçeyi değiştirerek veya maddi hataları düzelterek istinaf başvurusunun reddine karar verebilecek. Mahkemenin dosyayı ilk derece mahkemesine geri gönderebileceği (kesin bozma) haller; yetkisiz/yasaklı hakim bakması, eksik hasım tespiti, duruşma veya keşif yapılmaması gibi temel usul hatalarıyla sınırlandırıldı. İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin keşif, bilirkişi incelemesi veya duruşma yapmadan karar verdiği durumlarda, dosyayı geri göndermek yerine bu eksiklikleri kendisi duruşma açarak veya inceleme yaparak giderebilecek.Yeni düzenleme; idari yargıda temyiz başvuru şartlarını yeniden belirlerken, adli tıp uzmanlarının görev sürelerini düzenliyor ve hakim/savcı yardımcılarının eğitim ile sınav süreçlerini şekillendiriyor.Temyiz kapsamı dışındaki davalarda, Bölge İdare Mahkemesi'nin (istinaf) ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak yeniden verdiği kararlara karşı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Danıştay’da temyiz yoluna başvurulabilecek.İstinaf mahkemesi kaldırma kararı verip yeniden hüküm kursa dahi, aşağıdaki dava türlerinde temyiz yoluna başvurulamayacak:Konusu 270 bin lira ile 920 bin lira arasında olan ve istinafın kaldırma kararı üzerine yeniden karara bağlanan vergi, tam yargı ve idari işlem davalarının temyiz edilebilmesine yönelik hüküm kaldırıldı.İstinaf incelemesi sonucunda temyiz sınırının altında kalan davalarda; ilk derece mahkemesi ile istinaf mahkemesinin hükmettiği tutarlar arasındaki parasal fark, 2026 yılı itibarıyla 55 bin lirayı geçmiyorsa temyiz yoluna gidilemeyecek.2026 yılı itibarıyla 486 bin liranın altında kaldığı için tek hakim tarafından bakılan davalarda, iki mahkemenin kararları arasındaki fark 55 bin lirayı aşsa dahi bu kararlar hiçbir şekilde temyiz edilemeyecek.Adli Tıp Kurumu yapılanmasıAdli Tıp İhtisas Kurulu başkan ve üyeliklerine atanabilmek için en az tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık belgesine ya da ilgili alanda doktora derecesine sahip olma şartı getirildi. İhtisas kurulu başkan ve üyeleri, adli tıp grup başkanları ve ihtisas dairesi başkanlarının görev süreleri 4 yıl olarak belirlendi. Görev süresi dolanlar, yerlerine yeni atama veya görevlendirme yapılıncaya kadar vazifelerine devam edecek.yHakim ve Savcı Yardımcılarının eğitim ve sınav esasları netleştirildiAnayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, yardımcıların eğitim ve sınav süreçleri netleştirildi. Buna göre Yardımcılara; Anayasa, insan hakları, ceza, özel, idare, vergi ve usul hukuku alanlarının yanı sıra duruşma yönetimi, gerekçeli karar yazımı, adalet hizmetleri yönetimi, uluslararası sözleşmeler ve kişisel gelişim gibi konularda eğitim verilecek.Yazılı sınavlarda sadece bu eğitim konularından soru sorulacak. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak ve sonuçlar Türkiye Adalet Akademisi'ne teslim edilecek.Sözlü sınavda adayların mevzuat ve uygulama bilgisi, mesleki yeterliliği, hukuki meseleleri kavrama ve ifade yeteneği, özgüveni, temsil kabiliyeti, Türkçeyi etkin kullanımı ve genel kültür düzeyi ölçülecek.Bilirkişiye hatalı başvuruya uyarma cezasıHakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği genel hukuki bilgiyle çözülmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ahbap-sorusturmasi-haluk-leventin-kardesi-dahil-4-kisi-tutuklandi-1107318971.html

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