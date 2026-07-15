https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/yuz-germe-ameliyati-sonrasi-didem-cerandan-aciklama-yeniden-ameliyata-girmem-gerekecek-1107270663.html

Yüz germe ameliyatı sonrası Didem Ceran'dan açıklama: 'Yeniden ameliyata girmem gerekecek'

Yüz germe ameliyatı sonrası Didem Ceran'dan açıklama: 'Yeniden ameliyata girmem gerekecek'

Sputnik Türkiye

Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, Güney Kore'de geçirdiği yüz germe operasyonlarının ardından sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalarda bulundu... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T13:15+0300

2026-07-15T13:15+0300

2026-07-15T13:15+0300

yaşam

didem ceran

survivor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0f/1107270349_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9502ac431de2b4712cb8f27fd6b39831.jpg

Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, Güney Kore'de geçirdiği estetik operasyon sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.Daha önce bu ülkede yaptırdığı operasyonlarla gündeme gelen Ceran, yüzündeki deformasyonların giderilmesi amacıyla bir kez daha ameliyat olduğunu duyurdu.'Büyük ihtimalle yeniden ameliyata girmem gerekecek'Geçirdiği operasyonun yaklaşık iki gün sürdüğünü belirten Ceran, ameliyat sonrası süreçte yaşadığı sağlık sorunlarını da paylaştı.Ceran, "Bugün ameliyatımın beşinci günü olmasına rağmen deri altında biriken kan hala duruyor. Büyük ihtimalle yeniden ameliyata girmem gerekecek." ifadelerini kullandı.'En iyi niyetli olduğum yerlerden cezalandırıldım'Ameliyat sonrası duygusal bir dönemden geçtiğini ifade eden Ceran, hayatı boyunca birçok zorlukla mücadele ettiğini belirtti.Ceran, "Hiçbir şey kolay olmadı. Her şeyi büyük mücadelelerle, çoğu zaman da tek başıma elde etmek zorunda kaldım." derken, yaşadığı sürece ilişkin "En iyi niyetli olduğum yerlerden cezalandırıldım." sözlerini de paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/haluk-leventin-emniyet-ifadesi-ortaya-cikti-usulsuzluk-diyebilirsiniz-ama-yolsuzluk-diyemezsiniz-1107267131.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

didem ceran, survivor