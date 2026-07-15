https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/yuz-germe-ameliyati-sonrasi-didem-cerandan-aciklama-yeniden-ameliyata-girmem-gerekecek-1107270663.html
Yüz germe ameliyatı sonrası Didem Ceran'dan açıklama: 'Yeniden ameliyata girmem gerekecek'
Yüz germe ameliyatı sonrası Didem Ceran'dan açıklama: 'Yeniden ameliyata girmem gerekecek'
Sputnik Türkiye
Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, Güney Kore'de geçirdiği yüz germe operasyonlarının ardından sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalarda bulundu... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T13:15+0300
2026-07-15T13:15+0300
2026-07-15T13:15+0300
yaşam
didem ceran
survivor
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Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, Güney Kore'de geçirdiği estetik operasyon sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.Daha önce bu ülkede yaptırdığı operasyonlarla gündeme gelen Ceran, yüzündeki deformasyonların giderilmesi amacıyla bir kez daha ameliyat olduğunu duyurdu.'Büyük ihtimalle yeniden ameliyata girmem gerekecek'Geçirdiği operasyonun yaklaşık iki gün sürdüğünü belirten Ceran, ameliyat sonrası süreçte yaşadığı sağlık sorunlarını da paylaştı.Ceran, "Bugün ameliyatımın beşinci günü olmasına rağmen deri altında biriken kan hala duruyor. Büyük ihtimalle yeniden ameliyata girmem gerekecek." ifadelerini kullandı.'En iyi niyetli olduğum yerlerden cezalandırıldım'Ameliyat sonrası duygusal bir dönemden geçtiğini ifade eden Ceran, hayatı boyunca birçok zorlukla mücadele ettiğini belirtti.Ceran, "Hiçbir şey kolay olmadı. Her şeyi büyük mücadelelerle, çoğu zaman da tek başıma elde etmek zorunda kaldım." derken, yaşadığı sürece ilişkin "En iyi niyetli olduğum yerlerden cezalandırıldım." sözlerini de paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/haluk-leventin-emniyet-ifadesi-ortaya-cikti-usulsuzluk-diyebilirsiniz-ama-yolsuzluk-diyemezsiniz-1107267131.html
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didem ceran, survivor
Yüz germe ameliyatı sonrası Didem Ceran'dan açıklama: 'Yeniden ameliyata girmem gerekecek'
Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, Güney Kore'de geçirdiği yüz germe operasyonlarının ardından sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. İkinci kez ameliyat olduğunu belirten Ceran, operasyonun yaklaşık iki gün sürdüğünü, deri altında biriken kan nedeniyle yeniden ameliyat olabileceğini söyledi.
Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, Güney Kore'de geçirdiği estetik operasyon sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
Daha önce bu ülkede yaptırdığı operasyonlarla gündeme gelen Ceran, yüzündeki deformasyonların giderilmesi amacıyla bir kez daha ameliyat olduğunu duyurdu.
'Büyük ihtimalle yeniden ameliyata girmem gerekecek'
Geçirdiği operasyonun yaklaşık iki gün sürdüğünü belirten Ceran, ameliyat sonrası süreçte yaşadığı sağlık sorunlarını da paylaştı.
Ceran, "Bugün ameliyatımın beşinci günü olmasına rağmen deri altında biriken kan hala duruyor. Büyük ihtimalle yeniden ameliyata girmem gerekecek." ifadelerini kullandı.
'En iyi niyetli olduğum yerlerden cezalandırıldım'
Ameliyat sonrası duygusal bir dönemden geçtiğini ifade eden Ceran, hayatı boyunca birçok zorlukla mücadele ettiğini belirtti.
Ceran, "Hiçbir şey kolay olmadı. Her şeyi büyük mücadelelerle, çoğu zaman da tek başıma elde etmek zorunda kaldım." derken, yaşadığı sürece ilişkin "En iyi niyetli olduğum yerlerden cezalandırıldım." sözlerini de paylaştı.