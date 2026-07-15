https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/haluk-leventin-emniyet-ifadesi-ortaya-cikti-usulsuzluk-diyebilirsiniz-ama-yolsuzluk-diyemezsiniz-1107267131.html

Haluk Levent'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: 'Usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz'

Haluk Levent'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: 'Usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz'

Sputnik Türkiye

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyette... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T12:03+0300

2026-07-15T12:03+0300

2026-07-15T12:04+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.Levent, ifadesinde aylık gelir durumunu "belirsiz" olarak beyan ettiğini, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini söyledi.Emniyette mal varlığına ilişkin yöneltilen soruları yanıtlayan Haluk Levent, üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkul, araç veya başka bir mal varlığının bulunmadığını ifade etti.Levent, adına kayıtlı olmayan ancak fiilen kullandığı herhangi bir taşınır veya taşınmaz malının da olmadığını beyan etti.'Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını ben yönetiyorum'İfadesinde, Risus Organizasyon Ltd. Şti.'de gayriresmi ortak olduğunu söyleyen Levent, organizasyon ve müzik alanında faaliyet gösteren şirketin resmi sahibinin şüpheli Zafer Yay olduğunu, ancak bu şirketten herhangi bir kazanç elde etmediğini öne sürdü.Banka hesapları ve mali varlıklarına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:"Yeliz Kaya isimli şahsın üzerine kayıtlı olan Vakıfbank ve Halkbank'ta bulunan hesapları ben yönetmekteyim. Konserler sonucunda kazandığım paralar bu hesaplara yatmaktadır ve paraları ben kullanmaktayım. Kendi adıma banka hesabı kullanmamaktayım. Zafer Yay isimli şahıs üzerine kayıtlı olan borsa aracı kurumlarında hesabım vardır. Geçmişte adıma kayıtlı olan bir adet kredi kartım vardı ancak şu anda kapalı durumdadır ve kredi kartı kullanmamaktayım."'Parasal anlamda derneğin tek yetkilisi benim'AHBAP Derneği'nin faaliyetleri ve mali işleyişine ilişkin soruları da yanıtlayan Levent, derneği 2016 ya da 2017 yılında kurduğunu belirtti.İlk iki yıl boyunca derneğin tüm finansmanını kendi imkanlarıyla sağladığını savunan Levent, Elazığ depremi sonrasında bağışların gelmeye başladığını söyledi.Levent, ifadesinde şu beyanlarda bulundu:"Ahbap Derneği kurulduğu ilk iki yıl bütün finansmanı ben sağladım. Tüm yardımları kendi cebimden yaptım. Elazığ depremi sonrasında bağışlar gelmeye başladı. Bu bağışlarla vatandaşımıza yardımlar yapmaya başladım. Yönetim kurulu ara ara değişti. Para çekme yetkisi bankalarda tarafıma aittir. Parasal anlamda derneğin tek yetkilisi benim. Aracı kuruluşta paramız yoktur."Emniyette, AHBAP İktisadi İşletmesi ve AHBAP Lojistik adına çek veya senet düzenlenip düzenlenmediği de soruldu.Haluk Levent, dernek adına çek düzenlenmediğini, ancak diğer kuruluşlara 2026 yılında mülk alımları karşılığında senet verildiğini, taşınmazlar için ödemelerin 2026 Kasım ayında yapılacağını ifade etti.'Kahramanmaraş depremleri için 4 milyar 300 milyon lira toplandı'Levent, Kahramanmaraş merkezli depremler için yürütülen yardım kampanyalarına ilişkin soruya da yanıt verdi.İfadesinde, depremzedeler için 4 milyar 300 milyon lira toplandığını belirten Levent, bu paranın tamamına yakınının deprem bölgesinde harcandığını, harcamalara ilişkin fatura ve teslim-tesellüm belgelerinin kayıtlı olduğunu öne sürdü.'20 taşınmazı 80 milyon liraya derneğe vermek istedim'Soruşturmaya konu taşınmazlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Levent, güncel değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 20 taşınmazı, 80 milyon lira karşılığında AHBAP Derneği'ne kazandırmak istediğini iddia etti.Bu kapsamda dernek yönetim kurulu kararı alındığını belirten Levent, taşınmazların Çerkezköy Tapu Dairesi üzerinden dernek adına devredilemediğini, genel kurul sürecinin tamamlanmasının beklendiğini söyledi.Levent, 20 taşınmazın teslimi için gözaltına alınmasından iki gün önce yeniden başvuru yapıldığını, buna ilişkin yönetim kurulu kararının da bulunduğunu ifade etti.'80 milyon lira benim paramdı'Tapu işlemlerinin tamamlanamadığını belirten Levent, ifadesinde şu değerlendirmeyi yaptı:"Tapular cuma gününe yetişmedi. Yetişmiş olması halinde Yeliz Kaya'ya yaklaşık bir yıldır gelen 80 milyon liranın faizleriyle birlikte yasal şekilde kapatılacaktı. Fakat yetişmediği için Yeliz Kaya'ya gelen 80 milyon lira, yani benim param, aylar içerisinde nerelerde kullanılmışsa onlarla ilgili şu anda örgüt üyesi muamelesi yapılıyor."'Usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz'Haluk Levent, emniyet ifadesinde mali yönetim konusunda eksiklikleri olduğunu kabul ederken, bunların yolsuzluk olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.İfadesinde şu sözlere yer verdi:"Haluk Levent olarak ben ne kendimi ne etrafımı ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ben bu yılın sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi zaten Ahbap defterlerine kaydederek düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi. Bu saatten sonra söyleyeceğiniz ya da soracağınız hiçbir sorunun aşağıda belirteceğim açıklamalar dışında bir anlamı kalmayacaktır."'Deprem bağışlarını hiçbir zaman borsada kullanmadım'Deprem sürecinin kendisini ekonomik açıdan zorladığını belirten Levent, borsada işlem yapmayı "pis bir zaaf" olarak nitelendirdi."Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk iki yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım. Hiçbir zaman Ahbap Derneğinden para alıp oynamadım. Eğer böyle bir şey iddia ediyorlarsa en başta İçişleri Bakanlığının başmüfettişlerinin istifa etmesi gerekiyor. Çünkü 2023, 2024 ve 2025 yıllarında vatandaşlarımızın alın teriyle, küçücük çocuklarımızın harçlarıyla yardımda bulunduğu Ahbap Derneğinin tüm faaliyet raporları denetlenmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Bunu ben değil İçişleri Bakanlığı müfettişleri raporları ile ilettiler" dedi.'Hüseyin Başaran ile aramızdaki konu alacak verecek meselesidir'İfadesine ara verilmesinin ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyip istemediği yeniden sorulan Haluk Levent, bu talebi kabul etmedi.Dosyanın müştekilerinden Hüseyin Başaran ile yaşadığı sürece ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:"Hakkımda yürütülen soruşturma ve isnat edilen suçlama hakkında bilgi sahibi oldum. Dosyanın müştekilerinden olan Hüseyin Başaran ile aramızda gerçekleşen gayrimenkul ticareti, alacak verecek meselesiyle ilgilidir. Herhangi bir dolandırıcılık eylemi yoktur. Konunun hukuki uyuşmazlığa giren konulardan olduğunu değerlendiriyorum. Ayrıca şikayete konu gayrimenkuller iddia olunduğu miktarda değildir. Tarafımca da bir kısım ödeme yapılmıştır. İsnat edilen suçlamayla ilgili bunun haricinde herhangi bir beyanda bulunmak istemiyorum. Detaylı ifademi cumhuriyet savcılığı makamında vermek istiyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/akaryakita-cifte-zam-beklentisi-benzin-ve-motorinde-fiyat-artisi-icin-tarih-verildi-1107261041.html

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haluk levent, ahbap derneği, ifade, hüseyin başaran, levent, elazığ, kahramanmaraş, cumhuriyet başsavcılığı