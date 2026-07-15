https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/yolcu-treninin-carptigi-otomobildeki-3-kisi-yaralandi-1107273034.html

Yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Muş'ta yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T14:44+0300

2026-07-15T14:44+0300

2026-07-15T14:44+0300

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Muş'ta, hemzemin geçitten geçerken yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.Tren otomobile çarptıBağlar Mahallesi mevkisindeki hemzemin geçitte, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 AHP 336 plakalı otomobile yolcu treni çarptı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada, otomobilde bulunan Muhammed Emre Karaca, Abdullah Savlı ve Deniz Uygur yaralandı.Yaralılar, Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza yerinde güvenlik önlemi alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/adanada-giselerde-kaza-arac-hurdaya-dondu-1107228377.html

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