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Yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı
Yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Muş'ta yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı 15.07.2026, Sputnik Türkiye
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Muş'ta, hemzemin geçitten geçerken yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.Tren otomobile çarptıBağlar Mahallesi mevkisindeki hemzemin geçitte, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 AHP 336 plakalı otomobile yolcu treni çarptı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada, otomobilde bulunan Muhammed Emre Karaca, Abdullah Savlı ve Deniz Uygur yaralandı.Yaralılar, Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza yerinde güvenlik önlemi alındı.
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muş, türkiye, tren
muş, türkiye, tren

Yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı

14:44 15.07.2026
© Ömer VarlıkYolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı
Yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© Ömer Varlık
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Muş'ta yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı
Muş'ta, hemzemin geçitten geçerken yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Tren otomobile çarptı

Bağlar Mahallesi mevkisindeki hemzemin geçitte, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 AHP 336 plakalı otomobile yolcu treni çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Muhammed Emre Karaca, Abdullah Savlı ve Deniz Uygur yaralandı.
Yaralılar, Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza yerinde güvenlik önlemi alındı.
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