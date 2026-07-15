https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/yolcu-treninin-carptigi-otomobildeki-3-kisi-yaralandi-1107273034.html
Yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı
Yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Muş'ta yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T14:44+0300
2026-07-15T14:44+0300
2026-07-15T14:44+0300
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Muş'ta, hemzemin geçitten geçerken yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.Tren otomobile çarptıBağlar Mahallesi mevkisindeki hemzemin geçitte, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 AHP 336 plakalı otomobile yolcu treni çarptı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada, otomobilde bulunan Muhammed Emre Karaca, Abdullah Savlı ve Deniz Uygur yaralandı.Yaralılar, Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza yerinde güvenlik önlemi alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/adanada-giselerde-kaza-arac-hurdaya-dondu-1107228377.html
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muş, türkiye, tren
Yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı
Muş'ta yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı
Muş'ta, hemzemin geçitten geçerken yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Bağlar Mahallesi mevkisindeki hemzemin geçitte, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 AHP 336 plakalı otomobile yolcu treni çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Muhammed Emre Karaca, Abdullah Savlı ve Deniz Uygur yaralandı.
Yaralılar, Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza yerinde güvenlik önlemi alındı.