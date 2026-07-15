https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/yari-final-oncesi-gerilim-arjantin-baskan-yardimcisi-ingiltereye-gaspci-korsanlar-dedi-1107278208.html

Yarı final öncesi gerilim: Arjantin Başkan Yardımcısı, İngiltere'ye 'Gaspçı korsanlar' dedi

Yarı final öncesi gerilim: Arjantin Başkan Yardımcısı, İngiltere'ye 'Gaspçı korsanlar' dedi

Sputnik Türkiye

Dünya Kupası yarı final maçı öncesi siyasi gerilim zirveye çıktı. Arjantin Başkan Yardımcısı Victoria Villarruel, İngiltere'yi "gaspeden korsanlar" olarak nitelendirdiği sert bir paylaşım yaptı. Arjantin-İngiltere maçı kaçta?

2026-07-15T18:10+0300

2026-07-15T18:10+0300

2026-07-15T18:16+0300

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Arjantin ile İngiltere arasında bu gece TSİ ile 22.00'de oynanacak maç öncesi tarihi gerilim, 1982 Falkland (Malvinas) Savaşı'ndan bu yana devam ediyor. Villarruel, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda duygularını gizlemedi:Arjantin, Falkland Adaları'nı ‘Malvinas’ olarak adlandırıyor ve 2013'te adalarda yapılan referandumda ada sakinlerinin büyük çoğunluğu İngiltere'ye bağlı kalmayı tercih etmesine rağmen, Buenos Aires iddialarını koruyor.Scaloni: Siyasetle sporu karıştırmak delilikArjantin Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni ise, bu akşam TSİ ile 22.00’de oynanacak maç öncesi düzenlediği basın toplantısında siyasi tartışmalara mesafe koydu. Scaloni, "Bu bir futbol maçı. Yıllar önce yaşananları saygıyla anıyorum ama sporla siyaseti karıştırmak delilik olur" dedi.Öte yandan güvenlik önlemleri artırıldı. FBI, FIFA ve yerel polis yetkilileri, iki ülke arasındaki derin tarihi husumetin maç günü taraftar olaylarına yol açma riskine karşı toplantı düzenledi. Atlanta'da ek güvenlik personeli görevlendirildi. Arjantin taraftarlarının Union Jack bayrağını yaktığı görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu.İngiltere'de ‘bira rekoru’ beklentisiİngiltere tarafında ise atmosfer tamamen futbola odaklanmış durumda. British Beer and Pub Association (BBPA), bu akşamki maç nedeniyle 6 milyon ekstra pint (yaklaşık 3.4 milyon litre) bira satışı öngörüyor. Bu rakam, normal bir temmuz ayı gününe göre yüzde 75'lik dev bir artış anlamına geliyor.BBPA Genel Müdürü Emma McClarkin, “Dünya Kupası sayesinde milyonlarca ekstra pint sattık. Bu akşam turnuvanın en heyecanlı gecesi olacak. 6 milyondan fazla ekstra satış, normal bir banka tatili veya yılbaşı gecesinden bile daha büyük bir rekor olabilir” dedi.Tarih tekrarlanıyor mu?Arjantin'de Diego Maradona'nın ‘Tanrı'nın Eli’ golüyle efsaneleşen 1986 Dünya Kupası çeyrek final zaferi ve 2022'deki son şampiyonluk maç öncesi sıkça gündeme geldi.Lionel Messi'nin turnuvadaki son maçlarından biri olabilecek bu yarı final, hem sportif hem de sembolik anlam taşıyor.

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