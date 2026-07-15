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Bir haftada 2 kişiyi öldüren ICE polisine ABD'de trafik denetimi bırakma talimatı verildi
Bir haftada 2 kişiyi öldüren ICE polisine ABD'de trafik denetimi bırakma talimatı verildi
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ABD'de bir hafta içinde iki kişinin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerince vurularak ölmelerinin ardından 'trafikteki araçları durdurup kontrol... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T13:57+0300
2026-07-15T13:57+0300
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Trump yönetimi, bir haftada iki kişinin ICE ekiplerince araçlarında durdurulmaları sonrası vurularak hayatlarını kaybetmelerinin ardından harekete geçti.Yönetim, ICE ekiplerine ülkedeki düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar kapsamında trafikteki araçları durdurup kontrol yapmayı askıya almaları yönünde talimat verdi.Trump'ın "sınır çarı" olarak nitelendirilen Tom Homan ise dün Fox News kanalına verdiği röportajda bu durumun geçici olacağını ve ICE'ın gözaltı kapasitesini etkilemeyeceğini ifade etti.Bir haftada iki kişi vurulduABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde 30 yılı aşkın süredir ülkede yaşayan Meksikalı Lorenzo Salgado Araujo, 7 Temmuz'da ICE polislerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.Ardından Maine eyaletinin Biddeford kentinde 13 Temmuz'da da Johan Sebastian Duran Guerrero adlı Kolombiya vatandaşı yine ICE ekiplerince vurulması sonrası yaşamını yitirmişti.Biddeford'daki olay, ABD'de geçen yıl göçmenlik politikalarının katılaşmaya başlamasından bu yana ICE ekiplerinin güç kullanarak ölüme yol açtığı en az dokuz vakadan biri olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/belcikada-tartismali-goc-yasasi-konutlara-giris-yetkisi-veren-tasari-abdnin-ice-uygulamalarina-1107162379.html
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abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), abd
abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), abd

Bir haftada 2 kişiyi öldüren ICE polisine ABD'de trafik denetimi bırakma talimatı verildi

13:57 15.07.2026
© AA / Jacek BoczarskiOregon eyaleti, asker konuşlandırılmasını durdurmak için Trump yönetimine dava açtı
Oregon eyaleti, asker konuşlandırılmasını durdurmak için Trump yönetimine dava açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© AA / Jacek Boczarski
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ABD'de bir hafta içinde iki kişinin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerince vurularak ölmelerinin ardından 'trafikteki araçları durdurup kontrol yapma işlemlerini' askıya alma talimatı verildi.
Trump yönetimi, bir haftada iki kişinin ICE ekiplerince araçlarında durdurulmaları sonrası vurularak hayatlarını kaybetmelerinin ardından harekete geçti.
Yönetim, ICE ekiplerine ülkedeki düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar kapsamında trafikteki araçları durdurup kontrol yapmayı askıya almaları yönünde talimat verdi.
Trump'ın "sınır çarı" olarak nitelendirilen Tom Homan ise dün Fox News kanalına verdiği röportajda bu durumun geçici olacağını ve ICE'ın gözaltı kapasitesini etkilemeyeceğini ifade etti.

Bir haftada iki kişi vuruldu

ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde 30 yılı aşkın süredir ülkede yaşayan Meksikalı Lorenzo Salgado Araujo, 7 Temmuz'da ICE polislerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.
Ardından Maine eyaletinin Biddeford kentinde 13 Temmuz'da da Johan Sebastian Duran Guerrero adlı Kolombiya vatandaşı yine ICE ekiplerince vurulması sonrası yaşamını yitirmişti.
Biddeford'daki olay, ABD'de geçen yıl göçmenlik politikalarının katılaşmaya başlamasından bu yana ICE ekiplerinin güç kullanarak ölüme yol açtığı en az dokuz vakadan biri olmuştu.
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