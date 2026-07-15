https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/bir-haftada-2-kisiyi-olduren-ice-polisine-abdde-trafik-denetimi-birakma-talimati-verildi-1107271443.html

Bir haftada 2 kişiyi öldüren ICE polisine ABD'de trafik denetimi bırakma talimatı verildi

Bir haftada 2 kişiyi öldüren ICE polisine ABD'de trafik denetimi bırakma talimatı verildi

Sputnik Türkiye

ABD'de bir hafta içinde iki kişinin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerince vurularak ölmelerinin ardından 'trafikteki araçları durdurup kontrol... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T13:57+0300

2026-07-15T13:57+0300

2026-07-15T13:57+0300

dünya

abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

abd

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Trump yönetimi, bir haftada iki kişinin ICE ekiplerince araçlarında durdurulmaları sonrası vurularak hayatlarını kaybetmelerinin ardından harekete geçti.Yönetim, ICE ekiplerine ülkedeki düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar kapsamında trafikteki araçları durdurup kontrol yapmayı askıya almaları yönünde talimat verdi.Trump'ın "sınır çarı" olarak nitelendirilen Tom Homan ise dün Fox News kanalına verdiği röportajda bu durumun geçici olacağını ve ICE'ın gözaltı kapasitesini etkilemeyeceğini ifade etti.Bir haftada iki kişi vurulduABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde 30 yılı aşkın süredir ülkede yaşayan Meksikalı Lorenzo Salgado Araujo, 7 Temmuz'da ICE polislerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.Ardından Maine eyaletinin Biddeford kentinde 13 Temmuz'da da Johan Sebastian Duran Guerrero adlı Kolombiya vatandaşı yine ICE ekiplerince vurulması sonrası yaşamını yitirmişti.Biddeford'daki olay, ABD'de geçen yıl göçmenlik politikalarının katılaşmaya başlamasından bu yana ICE ekiplerinin güç kullanarak ölüme yol açtığı en az dokuz vakadan biri olmuştu.

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