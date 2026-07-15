https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/venezuelada-yeni-siyasi-surec-iktidar-ve-muhalefet-1-agustosta-muzakere-masasina-oturacak-1107277940.html

Venezuela'da yeni siyasi süreç: İktidar ve muhalefet 1 Ağustos'ta müzakere masasına oturacak

Venezuela'da yeni siyasi süreç: İktidar ve muhalefet 1 Ağustos'ta müzakere masasına oturacak

Sputnik Türkiye

Venezuela'da geçici hükümet ile muhalefetin bir bölümü, aylar süren siyasi gerilimin ardından 1 Ağustos'ta resmi müzakerelere başlayacak. Taraflar, demokratik... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T18:07+0300

2026-07-15T18:07+0300

2026-07-15T18:07+0300

ulusal meclis

venezuela

abd

delcy rodríguez

dünya

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Venezuela'da geçici hükümet ile muhalefetin bazı temsilcileri, 1 Ağustos itibarıyla resmi görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.Müzakere süreci, hükümetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodrıguez ile muhalefet temsilcilerinin eş zamanlı açıklamalarıyla kamuoyuna duyuruldu. Taraflar, ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik krizden çıkış için ortak çalışma zemini oluşturmayı amaçlıyor.Hedef demokratik kurumları yeniden güçlendirmekMuhalefet kanadı, görüşmelerin temel amacının "demokrasiye geçiş için bir yol haritası" oluşturmak olduğunu belirtti.Müzakerelerde, seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) yeniden yapılandırılması ve tüm siyasi aktörlerin seçimlere eşit koşullarda katılımını sağlayacak güvencelerin oluşturulması öncelikli başlıklar arasında yer alacak.Muhalefet heyeti, 2015 yılında yapılan ve muhalefetin çoğunluğu kazandığı son Ulusal Meclis seçimlerinde görev alan milletvekillerinden oluşacak.Muhalefet heyetine Dinorah Figuera liderlik edecekYaklaşık sekiz yıllık sürgünün ardından haziran ayında Venezuela'ya dönen Dinorah Figuera, muhalefet heyetinin başkanlığını üstlenecek.Figuera, ülkeye dönüşünde temel hedeflerinden birinin Ulusal Seçim Konseyinin yeniden yapılandırılması olduğunu açıklamıştı. Haziran ayında Jorge Rodríguez ile bir araya gelen Figuera'nın, demokratik geçiş sürecine ilişkin ilk temasları gerçekleştirdiği belirtilmişti.2024 seçimleri tartışması masanın arka planını oluşturuyorMuhalefet, 2024 devlet başkanlığı seçimlerini Edmundo González'in kazandığını savunurken, resmi seçim otoriteleri Nicolás Maduro'yu seçimlerin galibi ilan etmişti.Muhalefet tarafından yayımlanan sandık tutanaklarının González'in önde olduğunu gösterdiği ileri sürülmüş, seçim sonuçları uluslararası kamuoyunda da uzun süre tartışma konusu olmuştu.Deprem felaketi uzlaşma sürecini hızlandırdıUlusal Meclis Başkanı Jorge Rodríguez, 24 Haziran'da Venezuela'nın kuzeyini vuran yıkıcı depremlerin tarafları ortak hareket etmeye yönelttiğini söyledi.Rodríguez, yeniden imar çalışmalarının hızlandırılması ve toplumsal barışın korunması için siyasi uzlaşının önem taşıdığını vurguladı.Resmi verilere göre depremlerde 4 bin 700'den fazla kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi yaralandı ve çok sayıda yapı ağır hasar gördü.Muhalefet ise deprem sonrasında ABD'nin sağladığı desteğin Venezuela'nın uluslararası toplumdan tamamen izole olmadığını gösterdiğini savundu.Maduro sonrası yeni siyasi dengeMüzakere süreci, Nicolás Maduro'nun 3 Ocak'ta düzenlenen operasyonun ardından görevden alınması ve hakkında açılan uyuşturucu kaçakçılığı davası kapsamında ABD'ye götürülmesinden yaklaşık altı ay sonra başladı.Maduro'nun ardından geçici devlet başkanlığı görevini eski yardımcısı Delcy Rodríguez üstlenirken, bu tercih muhalefetin bazı kesimlerinde yönetimde daha kapsamlı bir değişim beklentisinin karşılanmadığı yönünde eleştirilere neden oldu.María Corina Machado'nun rolü belirsizliğini koruyorVenezuela muhalefetinin en etkili isimlerinden María Corina Machado'nun müzakere sürecine doğrudan katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı.Machado'nun deprem sonrasında ülkeye dönme girişiminin gerçekleşmediği belirtilirken, bazı uluslararası değerlendirmelerde ABD yönetiminin müzakerelerde Dinorah Figuera'nın daha aktif rol üstlenmesini tercih ettiği öne sürüldü.

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