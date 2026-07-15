Uzmanı hesapladı: Emeklinin kök maaşı ne kadar artacak?
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Milyonlarca emeklinin temmuz zammının belli olmasıyla emeklilerin kök maaşı hesaplaması en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Uzmanı kök maaş hesaplamasının detaylarını açıkladı.
Emekli maaş zamlarının açıklanması ile birlikte en düşük emekli aylığı da belli oldu. TBMM'de görüşülen kanun teklifi yasalaştıktan sonra en düşük emekli aylığı 23 bin 552 olacak.
SGK uzmanı gazeteci Noyan Doğan, milyonların merak ettiği kök maaş hesaplamasını detaylarıyla açıkladı:
Önce, kök maaş konusuna değineyim. İlk emekli olunduğunda SGK emekli maaşı bağlıyor; işte o maaş, kök maaş. Her sene ocak ve temmuz aylarında geçmiş enflasyona göre maaşlar zamlanıyor. Böylece emeklinin kök maaşı da senede iki kere artıyor. Örneğin, 2025 yılında emekli olup da 20 bin lira (kök maaş) emekli aylığı bağlanan bir kişi, 2026’nın ocak ayında yüzde 12.19 zam aldı ve kök maaşı 22 bin 438 liraya çıktı. Temmuz ayında da maaşlara yüzde 17.76 zam yapıldı ve emeklinin kök maaşı 26 bin 422 liraya çıktı.
En düşük emekli aylığı konusunda emeklilerin şunu da bilmesi gerekiyor; kök maaş ile en düşük emekli aylığı arasındaki farkı SGK değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılıyor. Kafa karışıklığı da buradan kaynaklanıyor. Onu da şöyle anlatayım: Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere enflasyon oranında yapılan zamlar, en düşük emekli aylığına değil, kök maaşa yapılıyor. Yapılan zamma rağmen maaş, en düşük emekli aylığının altında kalıyorsa, emekliye en düşük aylık ödeniyor, aradaki farkı da Hazine ve Maliye Bakanlığı tamamlıyor.
2025’in aralık ayında emekli oldunuz ve size 17 bin lira emekli aylığı bağlandı. 2026’nın ocak ayındaki yüzde 12.19 zamdan yararlandınız ve emekli maaşınız 19 bin (kök maaş) liraya çıktı. Ancak ocak ayında en düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak belirlendiğinden, hesabınıza 20 bin lira ödendi ve aradaki 1.000 liralık fark, SGK tarafından değil Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandı. Temmuz ayında ise maaşlara yüzde 17.76 zam yapıldı. Kök maaşınız 19 bin lira olduğu için yüzde 17.76 zamla kök maaşınız 22 bin 374 liraya çıkacak. En düşük emekli aylığı ise temmuz ayında 23 bin 552 liraya yükseleceğinden, temmuz ayından itibaren hesabınıza 23 bin 552 lira yatırılacak, aradaki bin 178 liralık farkı, Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak. Ama sizin SGK’da kayıtlı kök maaşınız 22 bin 374 lira olarak gözükecek.