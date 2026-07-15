Uzmanı hesapladı: Emeklinin kök maaşı ne kadar artacak?

2025’in aralık ayında emekli oldunuz ve size 17 bin lira emekli aylığı bağlandı. 2026’nın ocak ayındaki yüzde 12.19 zamdan yararlandınız ve emekli maaşınız 19 bin (kök maaş) liraya çıktı. Ancak ocak ayında en düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak belirlendiğinden, hesabınıza 20 bin lira ödendi ve aradaki 1.000 liralık fark, SGK tarafından değil Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandı. Temmuz ayında ise maaşlara yüzde 17.76 zam yapıldı. Kök maaşınız 19 bin lira olduğu için yüzde 17.76 zamla kök maaşınız 22 bin 374 liraya çıkacak. En düşük emekli aylığı ise temmuz ayında 23 bin 552 liraya yükseleceğinden, temmuz ayından itibaren hesabınıza 23 bin 552 lira yatırılacak, aradaki bin 178 liralık farkı, Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak. Ama sizin SGK’da kayıtlı kök maaşınız 22 bin 374 lira olarak gözükecek.