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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/uyku-ve-alzheimer-arasinda-sasirtici-bir-baglanti-kesfedildi-1107268216.html
Uyku ve Alzheimer arasında şaşırtıcı bir bağlantı keşfedildi
Uyku ve Alzheimer arasında şaşırtıcı bir bağlantı keşfedildi
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, uyku alışkanlıklarının Alzheimer hastalığıyla ilişkili bazı genlerin etkisini değiştirebileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, aynı... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T12:34+0300
2026-07-15T12:37+0300
sağlik
alzheimer
uyku
gen
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Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi (ECU) araştırmacıları, uyku düzeninin Alzheimer hastalığıyla bağlantılı genetik riskleri etkileyebileceğini gösteren dikkat çekici bir çalışmaya imza attı.Araştırmada, beynin sıvı dolaşımını ve atık maddelerin temizlenmesini sağlayan AQP4 (Aquaporin-4) adlı gen incelendi. Bu sistem özellikle uyku sırasında daha aktif çalışıyor ve Alzheimer ile ilişkilendirilen zararlı proteinlerin beyinden uzaklaştırılmasına yardımcı olduğu düşünülüyor.Aynı gen herkesi aynı şekilde etkilemiyorAraştırmacılar, AQP4 geninin 13 yaygın varyantını inceleyerek bunları katılımcıların uyku alışkanlıkları, beyin görüntüleri ve bilişsel performanslarıyla karşılaştırdı.Sonuçlar, bazı genetik varyantlara sahip kişilerin daha az uyuması durumunda beynin gri maddesinde daha hızlı kayıp yaşadığını ortaya koydu. Bazı kişilerde ise uykuya dalma süresinin uzaması, beyin hacmindeki azalmayla ilişkilendirildi.Araştırmanın başyazarı Dr. Ayeisha Milligan Armstrong, "Önemli olan sadece hangi genlere sahip olduğunuz değil, bu genlerin yaşam tarzınızla nasıl etkileşime girdiğidir. Aynı genetik özellik, kişinin uyku düzenine bağlı olarak faydalı ya da zararlı etki gösterebilir" değerlendirmesinde bulundu.Uyku sorunları herkeste aynı sonucu doğurmuyorAraştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise uyku problemlerinin herkesi aynı şekilde etkilememesi oldu.Uyku bozukluğu yaşayan kişilerde hafıza ve düşünme becerilerindeki değişimlerin, sahip oldukları AQP4 gen varyantına göre farklılık gösterdiği belirlendi. Bu durum, kötü uykunun Alzheimer riskini herkeste aynı mekanizmayla artırmadığını gösteriyor.Kişiye özel önleme yöntemleri geliştirilebilirAraştırmacılar, elde edilen bulguların gelecekte Alzheimer'ın önlenmesine yönelik daha kişiselleştirilmiş yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.Ancak uzmanlar, araştırmanın uyku sorunlarının doğrudan Alzheimer hastalığına neden olduğunu göstermediğinin altını çiziyor. Aynı şekilde, yalnızca uyku düzenini değiştirmenin genetik riski ortadan kaldırdığı da henüz kanıtlanmış değil.Araştırmanın verdiği en önemli mesajBilim insanlarına göre çalışma, kaliteli ve yeterli uykunun beyin sağlığını korumada düşündüğümüzden daha önemli olabileceğini gösteriyor. Ayrıca aynı genetik riske sahip kişilerin neden farklı hızlarda bilişsel gerileme yaşadığını açıklayabilecek yeni ipuçları sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/yeni-arastirma-c-vitamini-beyin-sagligi-icin-kritik-rol-oynayabilir-1106919567.html
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alzheimer, uyku, gen
alzheimer, uyku, gen

Uyku ve Alzheimer arasında şaşırtıcı bir bağlantı keşfedildi

12:34 15.07.2026 (güncellendi: 12:37 15.07.2026)
© FotoğrafUyku
Uyku - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© Fotoğraf
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Yeni bir araştırma, uyku alışkanlıklarının Alzheimer hastalığıyla ilişkili bazı genlerin etkisini değiştirebileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, aynı genetik riske sahip kişilerin neden farklı hızlarda beyin ve hafıza kaybı yaşadığını açıklayabilecek önemli bulgulara ulaştı.
Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi (ECU) araştırmacıları, uyku düzeninin Alzheimer hastalığıyla bağlantılı genetik riskleri etkileyebileceğini gösteren dikkat çekici bir çalışmaya imza attı.
Araştırmada, beynin sıvı dolaşımını ve atık maddelerin temizlenmesini sağlayan AQP4 (Aquaporin-4) adlı gen incelendi. Bu sistem özellikle uyku sırasında daha aktif çalışıyor ve Alzheimer ile ilişkilendirilen zararlı proteinlerin beyinden uzaklaştırılmasına yardımcı olduğu düşünülüyor.

Aynı gen herkesi aynı şekilde etkilemiyor

Araştırmacılar, AQP4 geninin 13 yaygın varyantını inceleyerek bunları katılımcıların uyku alışkanlıkları, beyin görüntüleri ve bilişsel performanslarıyla karşılaştırdı.
Sonuçlar, bazı genetik varyantlara sahip kişilerin daha az uyuması durumunda beynin gri maddesinde daha hızlı kayıp yaşadığını ortaya koydu. Bazı kişilerde ise uykuya dalma süresinin uzaması, beyin hacmindeki azalmayla ilişkilendirildi.
Araştırmanın başyazarı Dr. Ayeisha Milligan Armstrong, "Önemli olan sadece hangi genlere sahip olduğunuz değil, bu genlerin yaşam tarzınızla nasıl etkileşime girdiğidir. Aynı genetik özellik, kişinin uyku düzenine bağlı olarak faydalı ya da zararlı etki gösterebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Uyku sorunları herkeste aynı sonucu doğurmuyor

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise uyku problemlerinin herkesi aynı şekilde etkilememesi oldu.
Uyku bozukluğu yaşayan kişilerde hafıza ve düşünme becerilerindeki değişimlerin, sahip oldukları AQP4 gen varyantına göre farklılık gösterdiği belirlendi. Bu durum, kötü uykunun Alzheimer riskini herkeste aynı mekanizmayla artırmadığını gösteriyor.

Kişiye özel önleme yöntemleri geliştirilebilir

Araştırmacılar, elde edilen bulguların gelecekte Alzheimer'ın önlenmesine yönelik daha kişiselleştirilmiş yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.
Ancak uzmanlar, araştırmanın uyku sorunlarının doğrudan Alzheimer hastalığına neden olduğunu göstermediğinin altını çiziyor. Aynı şekilde, yalnızca uyku düzenini değiştirmenin genetik riski ortadan kaldırdığı da henüz kanıtlanmış değil.

Araştırmanın verdiği en önemli mesaj

Bilim insanlarına göre çalışma, kaliteli ve yeterli uykunun beyin sağlığını korumada düşündüğümüzden daha önemli olabileceğini gösteriyor. Ayrıca aynı genetik riske sahip kişilerin neden farklı hızlarda bilişsel gerileme yaşadığını açıklayabilecek yeni ipuçları sunuyor.
Beyin sağlığı ve C vitamini arasındaki ilişki - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
SAĞLIK
Yeni araştırma: C vitamini beyin sağlığı için kritik rol oynayabilir
1 Temmuz, 17:45
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