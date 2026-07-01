https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/yeni-arastirma-c-vitamini-beyin-sagligi-icin-kritik-rol-oynayabilir-1106919567.html
Yeni araştırma: C vitamini beyin sağlığı için kritik rol oynayabilir
Yeni araştırma: C vitamini beyin sağlığı için kritik rol oynayabilir
Sputnik Türkiye
Japonya'da 2 binden fazla yaşlı yetişkin üzerinde yapılan araştırma, kandaki C vitamini seviyesinin beyin yapısıyla yakından ilişkili olabileceğini ortaya... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T17:45+0300
2026-07-01T17:45+0300
2026-07-01T17:45+0300
sağlik
beyin
kan
c vitamini
beslenme
mr
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Japonya'daki Hirosaki Üniversitesi tarafından yürütülen ve PLOS One dergisinde yayımlanan araştırmada, 2 bin 44 yaşlı yetişkinin beyin görüntüleri ve kan örnekleri incelendi. Araştırmada, C vitamini seviyesi düşük olan kişilerin hafıza ve dikkatle ilişkili beyin bölgelerinde daha az gri maddeye ve daha zayıf sinir ağı bağlantılarına sahip olma eğiliminde olduğu belirlendi.Eksikliğinde 'varsayılan mod ağı' daha zayıfAraştırmacılar, katılımcıların manyetik rezonans (MR) görüntülerini ve kan plazması örneklerini analiz etti. İncelemelerde, kandaki C vitamini seviyesi düşük olan bireylerde gri madde hacminin daha az olduğu ve bilişsel işlevlerde önemli rol oynayan 'varsayılan mod ağı' (DMN) içindeki bağlantıların daha zayıf olduğu görüldü.Araştırmacılar, yaş, eğitim seviyesi ve fiziksel aktivite gibi beyin sağlığını etkileyebilecek faktörleri de değerlendirmeye dahil etti.Araştırmacılar temkinli konuştuAraştırmanın gözlemsel olduğuna dikkat çeken bilim insanları, elde edilen bulguların C vitamininin doğrudan beyni koruduğunu kanıtlamadığını, yalnızca iki durum arasında istatistiksel bir ilişki gösterdiğini vurguladı.Araştırma ekibi, gelecekte farklı yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarını da kapsayan daha geniş çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.Günlük beslenmenin etkisi araştırılıyorAraştırmada yer alan Tomohiro Shintaku, "Araştırmamız, daha yüksek plazma C vitamini seviyelerinin bilişsel işlevlerde önemli rol oynayan temel beyin ağı olan varsayılan mod ağının yapısal bağlantılarının daha iyi korunmasıyla ilişkili olduğunu gösteriyor." dedi.Shintaku, "Bu bulgu, C vitamini açısından zengin bir beslenmenin yaşlı yetişkinlerde beyin sağlığının korunmasına ve yaşa bağlı bilişsel gerilemenin azaltılmasına destek olabileceği yönünde heyecan verici bir hipotez ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.
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beyin, kan, c vitamini, beslenme, mr
beyin, kan, c vitamini, beslenme, mr
Yeni araştırma: C vitamini beyin sağlığı için kritik rol oynayabilir
Japonya'da 2 binden fazla yaşlı yetişkin üzerinde yapılan araştırma, kandaki C vitamini seviyesinin beyin yapısıyla yakından ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Bulgular, C vitamininin beyni koruduğunu kanıtlamasa da, sağlıklı beslenmenin yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceğine işaret ediyor.
Japonya'daki Hirosaki Üniversitesi tarafından yürütülen ve PLOS One dergisinde yayımlanan araştırmada, 2 bin 44 yaşlı yetişkinin beyin görüntüleri ve kan örnekleri incelendi. Araştırmada, C vitamini seviyesi düşük olan kişilerin hafıza ve dikkatle ilişkili beyin bölgelerinde daha az gri maddeye ve daha zayıf sinir ağı bağlantılarına sahip olma eğiliminde olduğu belirlendi.
Eksikliğinde 'varsayılan mod ağı' daha zayıf
Araştırmacılar, katılımcıların manyetik rezonans (MR) görüntülerini ve kan plazması örneklerini analiz etti. İncelemelerde, kandaki C vitamini seviyesi düşük olan bireylerde gri madde hacminin daha az olduğu ve bilişsel işlevlerde önemli rol oynayan 'varsayılan mod ağı' (DMN) içindeki bağlantıların daha zayıf olduğu görüldü.
Araştırmacılar, yaş, eğitim seviyesi ve fiziksel aktivite gibi beyin sağlığını etkileyebilecek faktörleri de değerlendirmeye dahil etti.
Araştırmacılar temkinli konuştu
Araştırmanın gözlemsel olduğuna dikkat çeken bilim insanları, elde edilen bulguların C vitamininin doğrudan beyni koruduğunu kanıtlamadığını, yalnızca iki durum arasında istatistiksel bir ilişki gösterdiğini vurguladı.
Araştırma ekibi, gelecekte farklı yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarını da kapsayan daha geniş çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.
Günlük beslenmenin etkisi araştırılıyor
Araştırmada yer alan Tomohiro Shintaku, "Araştırmamız, daha yüksek plazma C vitamini seviyelerinin bilişsel işlevlerde önemli rol oynayan temel beyin ağı olan varsayılan mod ağının yapısal bağlantılarının daha iyi korunmasıyla ilişkili olduğunu gösteriyor." dedi.
Shintaku, "Bu bulgu, C vitamini açısından zengin bir beslenmenin yaşlı yetişkinlerde beyin sağlığının korunmasına ve yaşa bağlı bilişsel gerilemenin azaltılmasına destek olabileceği yönünde heyecan verici bir hipotez ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.