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Ünlü sanatçı mutlu gününü paylaştı: 'Çok mutlu olun yavrularım'
Ünlü sanatçı mutlu gününü paylaştı: 'Çok mutlu olun yavrularım'
Sputnik Türkiye
Vefat eden Reha Muhtar ve şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, bir süredir birlikte olduğu Batuhan Yağlıoğlu ile hayatını birleştirdi. Mutlu haberi sosyal... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
nilüfer
ayşe nazlı yumlu
reha muhtar
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3 Haziran'da hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar ile ünlü şarkıcı Nilüfer'in, henüz dört aylıkken evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı Yumlu, Batuhan Yağlıoğlu ile dünyaevine girdi.Çiftin mutluluğunu, Nilüfer sosyal medya hesabından paylaştı. Nilüfer paylaşımında, "Çok mutlu olun yavrularım… Çok mutlu olun" ifadelerine yer verdi.Nilüfer ve Reha Muhtar, 2001 - 2003 yılları arasında birliktelik yaşamış, kızları Ayşe Nazlı Yumlu'yu 4 aylıkken evlat edinmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/eda-eceden-ahbap-aciklamasi-ozur-diliyorum-1107250901.html
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nilüfer, ayşe nazlı yumlu, reha muhtar
nilüfer, ayşe nazlı yumlu, reha muhtar

Ünlü sanatçı mutlu gününü paylaştı: 'Çok mutlu olun yavrularım'

08:15 15.07.2026 (güncellendi: 08:16 15.07.2026)
© Fotoğraf : Nilüfer sosyal medyaNilüfer'in mutlu günü: Çok mutlu olun yavrularım
Nilüfer'in mutlu günü: Çok mutlu olun yavrularım - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© Fotoğraf : Nilüfer sosyal medya
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Vefat eden Reha Muhtar ve şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, bir süredir birlikte olduğu Batuhan Yağlıoğlu ile hayatını birleştirdi. Mutlu haberi sosyal medyadan duyuran ünlü sanatçı Nilüfer, "Çok mutlu olun yavrularım" mesajını paylaştı.
3 Haziran'da hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar ile ünlü şarkıcı Nilüfer'in, henüz dört aylıkken evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı Yumlu, Batuhan Yağlıoğlu ile dünyaevine girdi.
© Fotoğraf : Nilüfer sosyal medyaNilüfer'in mutlu günü: Çok mutlu olun yavrularım
Nilüfer'in mutlu günü: Çok mutlu olun yavrularım - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
Nilüfer'in mutlu günü: Çok mutlu olun yavrularım
© Fotoğraf : Nilüfer sosyal medya
Çiftin mutluluğunu, Nilüfer sosyal medya hesabından paylaştı. Nilüfer paylaşımında, "Çok mutlu olun yavrularım… Çok mutlu olun" ifadelerine yer verdi.
Nilüfer ve Reha Muhtar, 2001 - 2003 yılları arasında birliktelik yaşamış, kızları Ayşe Nazlı Yumlu'yu 4 aylıkken evlat edinmişti.
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