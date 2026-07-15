https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/unlu-sanatci-mutlu-gununu-paylasti-cok-mutlu-olun-yavrularim-1107258605.html
Ünlü sanatçı mutlu gününü paylaştı: 'Çok mutlu olun yavrularım'
Ünlü sanatçı mutlu gününü paylaştı: 'Çok mutlu olun yavrularım'
Sputnik Türkiye
Vefat eden Reha Muhtar ve şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, bir süredir birlikte olduğu Batuhan Yağlıoğlu ile hayatını birleştirdi. Mutlu haberi sosyal... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T08:15+0300
2026-07-15T08:15+0300
2026-07-15T08:16+0300
yaşam
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ayşe nazlı yumlu
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3 Haziran'da hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar ile ünlü şarkıcı Nilüfer'in, henüz dört aylıkken evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı Yumlu, Batuhan Yağlıoğlu ile dünyaevine girdi.Çiftin mutluluğunu, Nilüfer sosyal medya hesabından paylaştı. Nilüfer paylaşımında, "Çok mutlu olun yavrularım… Çok mutlu olun" ifadelerine yer verdi.Nilüfer ve Reha Muhtar, 2001 - 2003 yılları arasında birliktelik yaşamış, kızları Ayşe Nazlı Yumlu'yu 4 aylıkken evlat edinmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/eda-eceden-ahbap-aciklamasi-ozur-diliyorum-1107250901.html
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nilüfer, ayşe nazlı yumlu, reha muhtar
nilüfer, ayşe nazlı yumlu, reha muhtar
Ünlü sanatçı mutlu gününü paylaştı: 'Çok mutlu olun yavrularım'
08:15 15.07.2026 (güncellendi: 08:16 15.07.2026)
Vefat eden Reha Muhtar ve şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, bir süredir birlikte olduğu Batuhan Yağlıoğlu ile hayatını birleştirdi. Mutlu haberi sosyal medyadan duyuran ünlü sanatçı Nilüfer, "Çok mutlu olun yavrularım" mesajını paylaştı.
3 Haziran'da hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar ile ünlü şarkıcı Nilüfer'in, henüz dört aylıkken evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı Yumlu, Batuhan Yağlıoğlu ile dünyaevine girdi.
Çiftin mutluluğunu, Nilüfer sosyal medya hesabından paylaştı. Nilüfer paylaşımında, "Çok mutlu olun yavrularım… Çok mutlu olun" ifadelerine yer verdi.
Nilüfer ve Reha Muhtar, 2001 - 2003 yılları arasında birliktelik yaşamış, kızları Ayşe Nazlı Yumlu'yu 4 aylıkken evlat edinmişti.