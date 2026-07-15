https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/unlu-sanatci-mutlu-gununu-paylasti-cok-mutlu-olun-yavrularim-1107258605.html

Ünlü sanatçı mutlu gününü paylaştı: 'Çok mutlu olun yavrularım'

Ünlü sanatçı mutlu gününü paylaştı: 'Çok mutlu olun yavrularım'

Sputnik Türkiye

Vefat eden Reha Muhtar ve şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, bir süredir birlikte olduğu Batuhan Yağlıoğlu ile hayatını birleştirdi. Mutlu haberi sosyal... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T08:15+0300

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yaşam

nilüfer

ayşe nazlı yumlu

reha muhtar

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3 Haziran'da hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar ile ünlü şarkıcı Nilüfer'in, henüz dört aylıkken evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı Yumlu, Batuhan Yağlıoğlu ile dünyaevine girdi.Çiftin mutluluğunu, Nilüfer sosyal medya hesabından paylaştı. Nilüfer paylaşımında, "Çok mutlu olun yavrularım… Çok mutlu olun" ifadelerine yer verdi.Nilüfer ve Reha Muhtar, 2001 - 2003 yılları arasında birliktelik yaşamış, kızları Ayşe Nazlı Yumlu'yu 4 aylıkken evlat edinmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/eda-eceden-ahbap-aciklamasi-ozur-diliyorum-1107250901.html

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nilüfer, ayşe nazlı yumlu, reha muhtar