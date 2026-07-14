https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/eda-eceden-ahbap-aciklamasi-ozur-diliyorum-1107250901.html

Eda Ece'den 'Ahbap' açıklaması: 'Özür diliyorum'

Eda Ece'den 'Ahbap' açıklaması: 'Özür diliyorum'

Sputnik Türkiye

Oyuncu Eda Ece, AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmanın yeniden gündeme gelmesinin ardından, daha önce bir ödül töreninde yaptığı konuşmayla ilgili uzun bir... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T19:37+0300

2026-07-14T19:37+0300

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Ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından AHBAP Derneği'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.Ece, deprem döneminde Ahbap Derneği'ne hiçbir zaman bağış yapmadığını, derneğin organizasyonlarında yer almadığını ve bağış çağrısında bulunmadığını belirtti. Bunun nedeninin, yakın bir arkadaşının yıllar önce yaşadığını öne sürdüğü kişisel bir olumsuz deneyim olduğunu ifade eden Ece, bu nedenle derneğe mesafeli durduğunu ancak hiçbir zaman karalayıcı bir söylemde bulunmadığını söyledi.Deprem felaketinin ardından ATV'nin devlet çağrısıyla düzenlediği yardım yayınına katıldığını, dizi ekibiyle birlikte ihtiyaç malzemelerini herhangi bir aracı kurum olmadan bizzat deprem bölgesine ulaştırdıklarını anlatan Ece, yaşadığı travmanın etkisiyle ağır bir psikolojik süreç geçirdiğini dile getirdi.Ödül törenindeki konuşması hakkında Ece, "Konuşmanın sonunda o kadar ağır hissettim ki bir espri yapma gereği duydum çünkü ben üzüldüğümde bir acı yaşadığımda bunu gülerek atlatıyorum otomatik çıkıyor ağzımdan acılarla böyle baş ediyorum o an bir espri yaptım keşke yapmasaydım. Ve sadece o cümlem paylaşıldı. dilimi eşek arısı soksaydı. o kadar üzüldüm o kadar pişman oldum ki, böyle bir şey söylememeliydim. Haksızlık ettim. O yüzden bu kadar senedir bana yazılan bütün hakaretleri, çocuğuma kadar edilen küfürleri, sadece üzüntüyle okudum yıllardır ses çıkaramadım bir tek özür diledim onu da kimse duymadı. Özür diliyorum. Daha önce diledim yine diliyorum'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/adalet-bakani-gurlekten-ahbap-dernegi-aciklamasi-sorusturma-genisleyebilir-1107237765.html

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