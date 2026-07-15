https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/ukraynanin-adini-rus-olarak-degistirme-onerisine-zaharovadan-yanit-1107271472.html
Ukrayna'nın adını 'Rus' olarak değiştirme önerisine Zaharova'dan yanıt
Ukrayna'nın adını 'Rus' olarak değiştirme önerisine Zaharova'dan yanıt
Sputnik Türkiye
Ukrayna siyasetinin etkili isimlerinden Tarasyuk'un ülkenin adının 'Rus' olarak değiştirilmesine dair teklifi Moskova'da tuhaf karşılandı. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T13:42+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Boris Tarasyuk'un Ukrayna'nın adının 'Rus' olarak değiştirilmesi yönündeki önerisini ironik bir dille eleştirdi.Ukraynalı eski bakan Tarasyuk, ülkenin adının tarihsel bir bağ kurulması amacıyla 'Rus' (Kievan Rus) olarak değiştirilmesini gündeme getirmişti. Sputnik'e bu öneriyle ilgili açıklama yapan Zaharova, "Yani Kiev rejimi artık 'Ukr' ifadesinden vaz mı geçti? Artık 'Rus' mu oldular?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Zaharova'nın bu cevabı, Ukrayna'daki mevcut siyasi söylemler ile önerilen tarihsel isim değişikliği arasındaki çelişkiye dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rusyadan-fransaya-sos-donbass-tepkisi-kievi-silahlandiran-paris-yardim-gonullulerini-yargiliyor-1107266000.html
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Ukrayna'nın adını 'Rus' olarak değiştirme önerisine Zaharova'dan yanıt
Ukrayna siyasetinin etkili isimlerinden Tarasyuk'un ülkenin adının 'Rus' olarak değiştirilmesine dair teklifi Moskova'da tuhaf karşılandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Boris Tarasyuk'un Ukrayna'nın adının 'Rus' olarak değiştirilmesi yönündeki önerisini ironik bir dille eleştirdi.
Ukraynalı eski bakan Tarasyuk, ülkenin adının tarihsel bir bağ kurulması amacıyla 'Rus' (Kievan Rus) olarak değiştirilmesini gündeme getirmişti.
Sputnik'e bu öneriyle ilgili açıklama yapan Zaharova, "Yani Kiev rejimi artık 'Ukr' ifadesinden vaz mı geçti? Artık 'Rus' mu oldular?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Zaharova'nın bu cevabı, Ukrayna'daki mevcut siyasi söylemler ile önerilen tarihsel isim değişikliği arasındaki çelişkiye dikkat çekti.