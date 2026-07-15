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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-son-bir-gunde-bin-500den-fazla-militan-etkisiz-hale-getirildi-1107269753.html
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Son bir günde bin 500’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Son bir günde bin 500’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus Silahlı Kuvvetleri’nin son bir gün içerisinde, Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezleri vurduğu... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T13:01+0300
2026-07-15T13:05+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre; savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen saldırı sonucu Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezler, yakıt-enerji ve ulaşım altyapısı tesislerinin yanı sıra, İHA’ların depolandığı yerler ve Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 153 nokta vuruldu.Cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1505 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 11 zırhlı savaş aracını imha etti.Ukrayna ordusuna ait 8 güdümlü uçak bombası ve 558 uçak tipi İHA, Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü. Ayrıca Karadeniz’de 4 adet insansız hücumbot imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/abd-is-dunyasina-rusya-darbesi-yaptirimlarin-faturasi-200-milyar-dolar-1107268435.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Son bir günde bin 500’den fazla militan etkisiz hale getirildi

13:01 15.07.2026 (güncellendi: 13:05 15.07.2026)
© Sputnik / Евгений БиятовRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus Silahlı Kuvvetleri’nin son bir gün içerisinde, Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezleri vurduğu ve bin 500’den fazla düşman askerini etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre; savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen saldırı sonucu Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezler, yakıt-enerji ve ulaşım altyapısı tesislerinin yanı sıra, İHA’ların depolandığı yerler ve Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 153 nokta vuruldu.
Cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1505 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 11 zırhlı savaş aracını imha etti.
Ukrayna ordusuna ait 8 güdümlü uçak bombası ve 558 uçak tipi İHA, Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü. Ayrıca Karadeniz’de 4 adet insansız hücumbot imha edildi.
Almanya/Frankfurt Borsası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
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