https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-son-bir-gunde-bin-500den-fazla-militan-etkisiz-hale-getirildi-1107269753.html

Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Son bir günde bin 500’den fazla militan etkisiz hale getirildi

Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Son bir günde bin 500’den fazla militan etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus Silahlı Kuvvetleri’nin son bir gün içerisinde, Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezleri vurduğu... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T13:01+0300

2026-07-15T13:01+0300

2026-07-15T13:05+0300

ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre; savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen saldırı sonucu Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezler, yakıt-enerji ve ulaşım altyapısı tesislerinin yanı sıra, İHA’ların depolandığı yerler ve Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 153 nokta vuruldu.Cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1505 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 11 zırhlı savaş aracını imha etti.Ukrayna ordusuna ait 8 güdümlü uçak bombası ve 558 uçak tipi İHA, Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü. Ayrıca Karadeniz’de 4 adet insansız hücumbot imha edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/abd-is-dunyasina-rusya-darbesi-yaptirimlarin-faturasi-200-milyar-dolar-1107268435.html

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)