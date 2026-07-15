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ABD iş dünyasına ‘Rusya’ darbesi: Yaptırımların faturası 200 milyar dolar
ABD iş dünyasına ‘Rusya’ darbesi: Yaptırımların faturası 200 milyar dolar
Sputnik Türkiye
Batı ülkelerinin Rusya’ya yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımların ABD işdünyasına maliyeti belirlendi. Rusya'daki Amerikan Ticaret Odası (AmCham) Başkanı... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T12:27+0300
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Sputnik’e konuşan AmCham Başkanı Robert Agee, uygulanan yaptırım kararlarının Amerikan şirketlerini doğrudan ve ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonunun başlangıcında Batılı şirketler arasında ciddi bir kafa karışıklığı ve panik dalgası yaşandığını belirten Agee, pazardan çekilme kararlarının birçoğunun aceleyle alındığını ifade etti.‘Rusya cazip bir pazar olmayı sürdürüyor’Batılı firmaların Rusya pazarından aslında ayrılmak istemediklerini kaydeden Agee, ülkenin yabancı yatırımcılar için istikrarlı, karlı ve hızlı büyüyen bir pazar olma özelliğini koruduğuna dikkat çekti. Rusya'nın aynı zamanda Orta Asya pazarlarına açılan stratejik bir kapı olduğunu hatırlatan AmCham Başkanı, şu değerlendirmede bulundu:‘Rus tarafına göre kayıp 300 milyar dolar’Rusya, ABD işdünyasının yaptırımlar sebebiyle uğradığı zararın çok daha yüksek olduğunu ifade ediyor. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, ABD firmalarının Rusya pazarından çekilme maliyetinin 300 milyar dolara ulaştığını dile getirmişti. Dmitriev ayrıca, pazardan çekilen çok sayıda ABD'li şirketin gelecekte geri dönüş yollarını açık tutmak adına ticari marka tescillerini Rusya’da yenilemeye devam ettiğini belirtmişti.Moskova yönetimi, Batı'nın uyguladığı yaptırımların Rus ekonomisini çökertme hedefinde başarısız olduğunu ve Batılı ülkelerin bu başarısızlığı itiraf etmekten kaçındığını sık sık dile getiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/ab-askerlik-gorevini-yapmayan-ukraynali-siginmacilara-gecici-koruma-vermeyecek-1107267210.html
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dünya, ekonomi, batı, rusya, ukrayna, abd, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriev
dünya, ekonomi, batı, rusya, ukrayna, abd, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriev
ABD iş dünyasına ‘Rusya’ darbesi: Yaptırımların faturası 200 milyar dolar
12:27 15.07.2026 (güncellendi: 12:31 15.07.2026)
Batı ülkelerinin Rusya’ya yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımların ABD işdünyasına maliyeti belirlendi. Rusya'daki Amerikan Ticaret Odası (AmCham) Başkanı Agee, ABD'li şirketlerin yaptırımlar nedeniyle son 4 yılda yaklaşık 200 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı.
Sputnik’e konuşan AmCham Başkanı Robert Agee, uygulanan yaptırım kararlarının Amerikan şirketlerini doğrudan ve ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonunun başlangıcında Batılı şirketler arasında ciddi bir kafa karışıklığı ve panik dalgası yaşandığını belirten Agee, pazardan çekilme kararlarının birçoğunun aceleyle alındığını ifade etti.
“Bu gergin atmosfer içinde bazı firmalar tamamen duygusal reflekslerle ülkeden ayrılma kararı almış olabilir. AmCham olarak biz paniğe kapılmadık; aksine tüm üyelerimizi fevri kararlar almamaları ve sağduyulu hareket etmeleri konusunda ikna etmeye çalıştık.”
‘Rusya cazip bir pazar olmayı sürdürüyor’
Batılı firmaların Rusya pazarından aslında ayrılmak istemediklerini kaydeden Agee, ülkenin yabancı yatırımcılar için istikrarlı, karlı ve hızlı büyüyen bir pazar olma özelliğini koruduğuna dikkat çekti. Rusya'nın aynı zamanda Orta Asya pazarlarına açılan stratejik bir kapı olduğunu hatırlatan AmCham Başkanı, şu değerlendirmede bulundu:
“Amerikan şirketleri için Rusya'da üretimi yerelleştirmek, burada tesis ve fabrikalar kurmak her zaman çok önemliydi. Örneğin, şu an Rusya'nın farklı bölgelerinde toplam 12 üretim tesisi aktif olarak çalışan üyelerimiz mevcut.”
‘Rus tarafına göre kayıp 300 milyar dolar’
Rusya, ABD işdünyasının yaptırımlar sebebiyle uğradığı zararın çok daha yüksek olduğunu ifade ediyor. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, ABD firmalarının Rusya pazarından çekilme maliyetinin 300 milyar dolara ulaştığını dile getirmişti. Dmitriev ayrıca, pazardan çekilen çok sayıda ABD'li şirketin gelecekte geri dönüş yollarını açık tutmak adına ticari marka tescillerini Rusya’da yenilemeye devam ettiğini belirtmişti.
Moskova yönetimi, Batı'nın uyguladığı yaptırımların Rus ekonomisini çökertme hedefinde başarısız olduğunu ve Batılı ülkelerin bu başarısızlığı itiraf etmekten kaçındığını sık sık dile getiriyor.