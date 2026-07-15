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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/trump-saldirilar-ben-yeter-diyene-kadar-surecek-santralleri-ve-kopruleri-hedef-alacagiz-1107256071.html
Trump: Saldırılar ben 'yeter' diyene kadar sürecek, santralleri ve köprüleri hedef alacağız
Trump: Saldırılar ben 'yeter' diyene kadar sürecek, santralleri ve köprüleri hedef alacağız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların 'kendisi yeter diyene kadar' süreceğini belirterek, Tahran'ın müzakere masasına oturmaması halinde enerji... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T01:56+0300
2026-07-15T02:31+0300
abd
donald trump
i̇ran
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda, İran'a yönelik askeri operasyonların devam edeceğini belirterek, saldırıların kendisi yeter diyene kadar süreceğini ifade etti.Trump, İran'ın müzakere masasına oturmaması halinde ABD'nin gelecek hafta enerji santralleri ve köprüleri hedef alacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Trump, ABD'nin İran'ın Harg Adası'nı ele geçirmek amacıyla asker göndermeyi planlayıp planlamadığı sorusuna ise yanıt vermekten kaçındı. Konuyla ilgili ayrıntı vermeyi reddeden Trump, "Bunu size söyleyemem çünkü söylesem aptalca olurdu, değil mi?" dedi.Öte yandan Trump, tüm gerilime rağmen İran'la bir anlaşmaya varmayı hala istediğini vurgulayarak, ABD'li temsilcilerin yaklaşık bir saat önce İran tarafıyla temas kurduğunu açıkladı. Ancak görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/abdden-irana-yeni-saldiri-karsilikli-saldiri-aciklamalari-1107254286.html
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abd, donald trump, i̇ran
abd, donald trump, i̇ran

Trump: Saldırılar ben 'yeter' diyene kadar sürecek, santralleri ve köprüleri hedef alacağız

01:56 15.07.2026 (güncellendi: 02:31 15.07.2026)
© AP PhotoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© AP Photo
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların 'kendisi yeter diyene kadar' süreceğini belirterek, Tahran'ın müzakere masasına oturmaması halinde enerji santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda, İran'a yönelik askeri operasyonların devam edeceğini belirterek, saldırıların kendisi yeter diyene kadar süreceğini ifade etti.
Trump, İran'ın müzakere masasına oturmaması halinde ABD'nin gelecek hafta enerji santralleri ve köprüleri hedef alacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Yarın gece onlara çok sert vuracağız. Gece vakti onlara çok sert vuracağız ve sonraki hafta işler gerçekten kötüleşecek çünkü sonraki hafta elektrik santralleri geliyor. Sonraki hafta köprüler geliyor. Masaya oturup müzakere etmezlerse tüm elektrik santrallerini devre dışı bırakacağız. Tüm köprülerini de devre dışı bırakacağız."
Trump, ABD'nin İran'ın Harg Adası'nı ele geçirmek amacıyla asker göndermeyi planlayıp planlamadığı sorusuna ise yanıt vermekten kaçındı. Konuyla ilgili ayrıntı vermeyi reddeden Trump, "Bunu size söyleyemem çünkü söylesem aptalca olurdu, değil mi?" dedi.
Öte yandan Trump, tüm gerilime rağmen İran'la bir anlaşmaya varmayı hala istediğini vurgulayarak, ABD'li temsilcilerin yaklaşık bir saat önce İran tarafıyla temas kurduğunu açıkladı. Ancak görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
İran-ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
ABD'den İran'a yeni saldırı: Karşılıklı saldırı açıklamaları
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