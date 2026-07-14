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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/abdden-irana-yeni-saldiri-karsilikli-saldiri-aciklamalari-1107254286.html
ABD'den İran'a yeni saldırı: Karşılıklı saldırı açıklamaları
ABD'den İran'a yeni saldırı: Karşılıklı saldırı açıklamaları
Sputnik Türkiye
İran'ın Ahvaz kentinde patlama sesleri duyulurken, ABD İran'a yönelik yeni saldırılar başlattığını ve Hürmüz Boğazı'nda deniz ablukasını yeniden devreye... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T22:42+0300
2026-07-14T22:42+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
abd
i̇ran
ahvaz
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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İran'ın Fars haber ajansı, İran'ın güneyindeki Ahvaz'da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Raporda, Ahvaz'da sivillerin birkaç patlama sesi duyduğu belirtildi.Patlama bildirilmesinin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Devrim Muhafızları Bahreyn'deki ABD üslerine saldırdıAyrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), yaptığı açıklamada, İran silahlı kuvvetlerinin Bahreyn'deki Şeyh İsa ve Kuveyt'teki Ali el-Salem ABD hava üslerine füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyerek, çok sayıda MQ-9 Reaper insansız hava aracının yanı sıra silah ve yedek parça depolarını imha ettiğini bildirdi.İran devlet televizyonu IRIB'in aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Yapılan açıklamada, operasyonun ABD'nin İran'ın güneyindeki çeşitli askeri tesislerine yönelik saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/abd-top-mermisi-uretim-hedefini-tutturamadi-stoklar-hizla-eriyor-1107253976.html
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ortadoğu, abd, i̇ran, ahvaz, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), irib
ortadoğu, abd, i̇ran, ahvaz, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), irib

ABD'den İran'a yeni saldırı: Karşılıklı saldırı açıklamaları

22:42 14.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD bayrakları
İran-ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran'ın Ahvaz kentinde patlama sesleri duyulurken, ABD İran'a yönelik yeni saldırılar başlattığını ve Hürmüz Boğazı'nda deniz ablukasını yeniden devreye alacağını açıkladı.
İran'ın Fars haber ajansı, İran'ın güneyindeki Ahvaz'da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Raporda, Ahvaz'da sivillerin birkaç patlama sesi duyduğu belirtildi.
Patlama bildirilmesinin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bugün Doğu Saati (ET) ile saat 15.00'te, ABD Merkez Komutanlığı güçleri, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırı için kullanılan İran yeteneklerini zayıflatmaya devam etmek amacıyla İran'a karşı ek bir saldırı turu başlatmaya başladı. Saldırılar, Amerikan güçleri İran limanlarına ve kıyı bölgelerine yönelik deniz ablukasını yeniden başlatmaya hazırlanırken gerçekleşiyor. Abluka Doğu Saati (ET) ile saat 16.00'da yürürlüğe girecek.

Devrim Muhafızları Bahreyn'deki ABD üslerine saldırdı

Ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), yaptığı açıklamada, İran silahlı kuvvetlerinin Bahreyn'deki Şeyh İsa ve Kuveyt'teki Ali el-Salem ABD hava üslerine füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyerek, çok sayıda MQ-9 Reaper insansız hava aracının yanı sıra silah ve yedek parça depolarını imha ettiğini bildirdi.
İran devlet televizyonu IRIB'in aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Operasyon sırasında, füzeler ve insansız hava araçları kullanılarak, Bahreyn'deki Şeyh İsa hava üssünde düşman gemileri ve uçaklarına ait çeşitli silah ve yedek parça depoları imha edildi. Kuveyt'teki Ali el-Salem hava üssünde düşman MQ-9 insansız hava araçlarının bulunduğu bir bölgeye de saldırı düzenlenerek, çeşitli insansız hava araçları imha edildi ve hasar gördü
Yapılan açıklamada, operasyonun ABD'nin İran'ın güneyindeki çeşitli askeri tesislerine yönelik saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
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