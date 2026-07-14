https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/abdden-irana-yeni-saldiri-karsilikli-saldiri-aciklamalari-1107254286.html

ABD'den İran'a yeni saldırı: Karşılıklı saldırı açıklamaları

ABD'den İran'a yeni saldırı: Karşılıklı saldırı açıklamaları

Sputnik Türkiye

İran'ın Ahvaz kentinde patlama sesleri duyulurken, ABD İran'a yönelik yeni saldırılar başlattığını ve Hürmüz Boğazı'nda deniz ablukasını yeniden devreye... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T22:42+0300

2026-07-14T22:42+0300

2026-07-14T22:42+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

abd

i̇ran

ahvaz

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

irib

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İran'ın Fars haber ajansı, İran'ın güneyindeki Ahvaz'da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Raporda, Ahvaz'da sivillerin birkaç patlama sesi duyduğu belirtildi.Patlama bildirilmesinin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Devrim Muhafızları Bahreyn'deki ABD üslerine saldırdıAyrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), yaptığı açıklamada, İran silahlı kuvvetlerinin Bahreyn'deki Şeyh İsa ve Kuveyt'teki Ali el-Salem ABD hava üslerine füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyerek, çok sayıda MQ-9 Reaper insansız hava aracının yanı sıra silah ve yedek parça depolarını imha ettiğini bildirdi.İran devlet televizyonu IRIB'in aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Yapılan açıklamada, operasyonun ABD'nin İran'ın güneyindeki çeşitli askeri tesislerine yönelik saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/abd-top-mermisi-uretim-hedefini-tutturamadi-stoklar-hizla-eriyor-1107253976.html

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ortadoğu, abd, i̇ran, ahvaz, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), irib