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Tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı: Bursa'da yangına müdahale ediliyor
Tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı: Bursa'da yangına müdahale ediliyor
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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
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İlçeye bağlı Osmanlar Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören Mahallesi'ne doğru ilerledi.Yangına müdahale için bölgeye Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/istanbulda-fabrika-yangini-alevler-tesisi-sardi-siyah-duman-gokyuzunu-kapladi-1107266493.html
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bursa, yangın, orman yangını
bursa, yangın, orman yangını

Tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı: Bursa'da yangına müdahale ediliyor

13:12 15.07.2026 (güncellendi: 13:14 15.07.2026)
© Balıkesir Orman Bölge MüdürlüğüTarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı: Bursa'da yangına müdahale ediliyor
Tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı: Bursa'da yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü
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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Osmanlar Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören Mahallesi'ne doğru ilerledi.
Yangına müdahale için bölgeye Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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