https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/tarim-arazisinde-cikan-yangin-ormana-sicradi-bursada-yangina-mudahale-ediliyor-1107269269.html

Tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı: Bursa'da yangına müdahale ediliyor

Tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı: Bursa'da yangına müdahale ediliyor

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T13:12+0300

2026-07-15T13:12+0300

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İlçeye bağlı Osmanlar Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören Mahallesi'ne doğru ilerledi.Yangına müdahale için bölgeye Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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