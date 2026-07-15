https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/istanbulda-fabrika-yangini-alevler-tesisi-sardi-siyah-duman-gokyuzunu-kapladi-1107266493.html

İstanbul'da fabrika yangını: Alevler tesisi sardı, siyah duman gökyüzünü kapladı

İstanbul'da fabrika yangını: Alevler tesisi sardı, siyah duman gökyüzünü kapladı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın, gökyüzünü kaplayan yoğun duman nedeniyle kilometrelerce uzaklıktan görüldü. 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T11:39+0300

2026-07-15T11:39+0300

2026-07-15T11:39+0300

türki̇ye

yangın

fabrika

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Bolluca Mahallesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yoğun duman kilometrelerce uzaklıktan görüldüFabrikada çıkan yangın nedeniyle yükselen yoğun siyah duman, çevre ilçelerden de görüldü.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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yangın, fabrika