https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/istanbulda-fabrika-yangini-alevler-tesisi-sardi-siyah-duman-gokyuzunu-kapladi-1107266493.html
İstanbul'da fabrika yangını: Alevler tesisi sardı, siyah duman gökyüzünü kapladı
İstanbul'da fabrika yangını: Alevler tesisi sardı, siyah duman gökyüzünü kapladı
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın, gökyüzünü kaplayan yoğun duman nedeniyle kilometrelerce uzaklıktan görüldü. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T11:39+0300
2026-07-15T11:39+0300
2026-07-15T11:39+0300
türki̇ye
yangın
fabrika
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Bolluca Mahallesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yoğun duman kilometrelerce uzaklıktan görüldüFabrikada çıkan yangın nedeniyle yükselen yoğun siyah duman, çevre ilçelerden de görüldü.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/mahkemeden-mehir-davasinda-emsal-karar-150-gram-altin-odenecek-1107262186.html
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yangın, fabrika
İstanbul'da fabrika yangını: Alevler tesisi sardı, siyah duman gökyüzünü kapladı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın, gökyüzünü kaplayan yoğun duman nedeniyle kilometrelerce uzaklıktan görüldü.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Bolluca Mahallesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yoğun duman kilometrelerce uzaklıktan görüldü
Fabrikada çıkan yangın nedeniyle yükselen yoğun siyah duman, çevre ilçelerden de görüldü.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.