https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/san-francisco-aciklarinda-facia-alcatraz-yakinlarinda-tekne-batti-1-olu-2-kisi-kayip-1107265789.html

San Francisco açıklarında facia: Alcatraz yakınlarında tekne battı, 1 ölü, 2 kişi kayıp

San Francisco açıklarında facia: Alcatraz yakınlarında tekne battı, 1 ölü, 2 kişi kayıp

Sputnik Türkiye

ABD'nin San Francisco Körfezi'nde, Alcatraz Adası yakınlarında 19 kişiyi taşıyan gezi teknesinin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu. 16... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T11:13+0300

2026-07-15T11:13+0300

2026-07-15T11:13+0300

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ABD'nin California eyaletindeki San Francisco Körfezi'nde Alcatraz Adası açıklarında meydana gelen tekne kazası can kaybına yol açtı. Yetkililer, 19 kişinin bulunduğu üç katlı gezi teknesinin batması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, iki kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.Olayda 16 kişi kurtarılırken, kayıp iki yolcuya ulaşılması için geniş çaplı arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.Tekne kısa sürede sulara gömüldüYetkililerin verdiği bilgiye göre, "pontoon pleasure boat" olarak tanımlanan üç katlı tekne, Alcatraz Adası'nın yaklaşık 550 metre açığında henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı.İlk müdahale ekipleri olay yerine ulaştığında teknenin büyük bölümünün su altında olduğu, motorunun hâlâ çalıştığı, yakıt sızıntısı yaşandığı ve çalışan motordan egzoz gazı çıkmaya devam ettiği belirtildi.İlk etapta yalnızca teknenin üst katı suyun üzerinde kalırken, kısa süre sonra tamamen battığı bildirildi.Bir kişiye olay yerinde kalp masajı yapıldıKurtarma ekipleri olay yerine ulaştıklarında ağır durumdaki bir kişiye derhal kalp masajı (CPR) uyguladı. Karaya çıkarılan kişi hastaneye sevk edilmesine rağmen kurtarılamadı.Kurtarılan yolculardan üçü tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yaralanmaların büyük bölümünün denize düşmeye bağlı olduğu, herhangi bir yanık vakasına ise rastlanmadığı açıklandı.Yetkililer, teknede bulunan herkesin yetişkin olduğunun değerlendirildiğini belirtti. Teknede bulunan bir köpeğin de yaşamını yitirdiği bildirildi.Yangın iddiası doğrulanmadıOlayın ardından teknenin yangın nedeniyle battığı yönünde iddialar ortaya atıldı.Ancak San Francisco İtfaiye Şefi Dean Crispen, yapılan ilk incelemelerde yangına ilişkin herhangi bir kanıta ulaşılamadığını belirterek, kazanın nedeninin araştırıldığını söyledi.11 tekne, dalgıçlar ve helikopterlerle arama sürüyorABD Sahil Güvenliği, San Francisco İtfaiyesi, San Francisco Polisi, Oakland Polisi ve çok sayıda kurumun katılımıyla yürütülen operasyonda dalgıç ekipleri, 11 kurtarma teknesi ve helikopterler görev yapıyor.San Francisco Belediye Başkanı Daniel Lurie, özel teknelerin de arama çalışmalarına destek verdiğini belirterek, "Kayıp iki kişiyi bulmak için saatler boyunca çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.ABD Sahil Güvenliği de yaptığı açıklamada, önceliklerinin olaydan etkilenen herkesin güvenliği olduğunu vurgulayarak, arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.Yetkililer, körfezde oluşan dalga koşullarının operasyonu zorlaştırdığını ancak ekiplerin aramalara ara vermeden devam edeceğini ifade etti.

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