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Çin'de Bavi Tayfunu nedeniyle 260 bini aşkın kişi tahliye edildi
Çin'de Bavi Tayfunu nedeniyle 260 bini aşkın kişi tahliye edildi
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Çin'in kuzeydoğu ve doğu bölgelerini etkisi altına alan Bavi Tayfunu nedeniyle Liaoning eyaletinde 260 bini aşkın kişi tahliye edildi. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
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Çin'de etkili olan Bavi Tayfunu nedeniyle ülkenin kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde alarm durumu sürüyor.Tayfunun vurduğu Liaoning'de 260 bini aşkın kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken bazı kentlerde eğitime ve çalışmaya ara verildi.Eyaletin başkenti Şenyang'da sel tehlikesine karşı "kırmızı alarm" verilirken açık hava etkinlikleri, toplu organizasyonlar ve bazı tren seferleri de iptal edildi.Cilin eyaletinde de eğitime ara verilmesinin yanı sıra bazı tren seferlerinin aksayabileceği uyarısı yapıldı.Öte yandan, tayfunun en güçlü şekilde etkili olduğu eyaletlerden Cıciang'da 2,2 milyon, Fucien'de ise yaklaşık 200 bin kişinin tahliye edildiği açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/yeni-cin-teknolojisi-deniz-suyunu-elektrik-kullanmadan-icme-suyuna-ceviriyor-1106853073.html
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Çin'de Bavi Tayfunu nedeniyle 260 bini aşkın kişi tahliye edildi

11:09 15.07.2026
© REUTERS Social MediaBavi Tayfunu
Bavi Tayfunu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© REUTERS Social Media
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Çin'in kuzeydoğu ve doğu bölgelerini etkisi altına alan Bavi Tayfunu nedeniyle Liaoning eyaletinde 260 bini aşkın kişi tahliye edildi.
Çin'de etkili olan Bavi Tayfunu nedeniyle ülkenin kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde alarm durumu sürüyor.
Tayfunun vurduğu Liaoning'de 260 bini aşkın kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken bazı kentlerde eğitime ve çalışmaya ara verildi.
Eyaletin başkenti Şenyang'da sel tehlikesine karşı "kırmızı alarm" verilirken açık hava etkinlikleri, toplu organizasyonlar ve bazı tren seferleri de iptal edildi.
© REUTERS Social MediaBavi Tayfunu
Bavi Tayfunu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
Bavi Tayfunu
© REUTERS Social Media
Cilin eyaletinde de eğitime ara verilmesinin yanı sıra bazı tren seferlerinin aksayabileceği uyarısı yapıldı.
Öte yandan, tayfunun en güçlü şekilde etkili olduğu eyaletlerden Cıciang'da 2,2 milyon, Fucien'de ise yaklaşık 200 bin kişinin tahliye edildiği açıklanmıştı.
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