https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rusyanin-ankara-buyukelciliginden-15-temmuz-mesaji-her-turlu-dis-mudahalenin-kararli-bir-sekilde-1107284523.html
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden 15 Temmuz mesajı: Her türlü dış müdahalenin kararlı bir şekilde karşısındayız
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden 15 Temmuz mesajı: Her türlü dış müdahalenin kararlı bir şekilde karşısındayız
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, meşru hükümetleri şiddet veya anayasaya aykırı... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T22:29+0300
2026-07-15T22:29+0300
2026-07-15T22:29+0300
dünya
rusya ankara büyükelçliği
15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü
tebrik mesajı
rusya
türkiye
mustafa kemal atatürk
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Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk halkına yönelik bir tebrik mesajı yayımladı.Mesajda, Türkiye'nin kalkınma yolundaki adımlarına övgüde bulunularak, şu iafedelere yer verildi:Günün anlam ve önemine dikkat çekilen mesajda, Rusya'nın ülkelerin egemenlik haklarına duyduğu saygının altı çizilerek, şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/istanbul-bogazinda-253-gemiyle-15-temmuz-deniz-korteji-duzenlendi-1107283491.html
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rusya ankara büyükelçliği, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, tebrik mesajı, rusya, türkiye, mustafa kemal atatürk
rusya ankara büyükelçliği, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, tebrik mesajı, rusya, türkiye, mustafa kemal atatürk
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden 15 Temmuz mesajı: Her türlü dış müdahalenin kararlı bir şekilde karşısındayız
Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, meşru hükümetleri şiddet veya anayasaya aykırı yollarla değiştirme girişimleri de dahil olmak üzere her türlü dış müdahalenin kararlılıkla karşısında olduklarını vurguladı.
Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk halkına yönelik bir tebrik mesajı yayımladı.
Mesajda, Türkiye'nin kalkınma yolundaki adımlarına övgüde bulunularak, şu iafedelere yer verildi:
Türkiye; temelleri Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan ulusal çıkarlarını müdafaa, ananevi değerlerini muhafaza, köklü tarihi geleneklerini ve ilkelerini ise uyum içerisinde tatbik ederek kalkınma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir.
Günün anlam ve önemine dikkat çekilen mesajda, Rusya'nın ülkelerin egemenlik haklarına duyduğu saygının altı çizilerek, şunlar ifade edildi:
Rusya, meşru iktidarı şiddet yahut anayasaya aykırı yollarla değiştirme planları da dahil olmak üzere her türlü dış müdahalenin değişmez bir şekilde karşısında yer almakta; dünya ülkelerinin bağımsızlıklarını ve egemenliklerini ise daima destekmektedir.