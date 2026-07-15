Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rusyanin-ankara-buyukelciliginden-15-temmuz-mesaji-her-turlu-dis-mudahalenin-kararli-bir-sekilde-1107284523.html
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden 15 Temmuz mesajı: Her türlü dış müdahalenin kararlı bir şekilde karşısındayız
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden 15 Temmuz mesajı: Her türlü dış müdahalenin kararlı bir şekilde karşısındayız
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, meşru hükümetleri şiddet veya anayasaya aykırı... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T22:29+0300
2026-07-15T22:29+0300
dünya
rusya ankara büyükelçliği
15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü
tebrik mesajı
rusya
türkiye
mustafa kemal atatürk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102640/20/1026402008_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9ace80225a939718b9d27c248af99e7b.jpg
Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk halkına yönelik bir tebrik mesajı yayımladı.Mesajda, Türkiye'nin kalkınma yolundaki adımlarına övgüde bulunularak, şu iafedelere yer verildi:Günün anlam ve önemine dikkat çekilen mesajda, Rusya'nın ülkelerin egemenlik haklarına duyduğu saygının altı çizilerek, şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/istanbul-bogazinda-253-gemiyle-15-temmuz-deniz-korteji-duzenlendi-1107283491.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102640/20/1026402008_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_2cc5b1552c69b4d49fc4154204e95170.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya ankara büyükelçliği, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, tebrik mesajı, rusya, türkiye, mustafa kemal atatürk
rusya ankara büyükelçliği, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, tebrik mesajı, rusya, türkiye, mustafa kemal atatürk

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden 15 Temmuz mesajı: Her türlü dış müdahalenin kararlı bir şekilde karşısındayız

22:29 15.07.2026
© AARusya'nın Ankara Büyükelçiliği
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© AA
Abone ol
Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, meşru hükümetleri şiddet veya anayasaya aykırı yollarla değiştirme girişimleri de dahil olmak üzere her türlü dış müdahalenin kararlılıkla karşısında olduklarını vurguladı.
Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk halkına yönelik bir tebrik mesajı yayımladı.
Mesajda, Türkiye'nin kalkınma yolundaki adımlarına övgüde bulunularak, şu iafedelere yer verildi:
Türkiye; temelleri Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan ulusal çıkarlarını müdafaa, ananevi değerlerini muhafaza, köklü tarihi geleneklerini ve ilkelerini ise uyum içerisinde tatbik ederek kalkınma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir.
Günün anlam ve önemine dikkat çekilen mesajda, Rusya'nın ülkelerin egemenlik haklarına duyduğu saygının altı çizilerek, şunlar ifade edildi:
Rusya, meşru iktidarı şiddet yahut anayasaya aykırı yollarla değiştirme planları da dahil olmak üzere her türlü dış müdahalenin değişmez bir şekilde karşısında yer almakta; dünya ülkelerinin bağımsızlıklarını ve egemenliklerini ise daima destekmektedir.
İstanbul Boğazı'nda 253 gemiyle 15 Temmuz Deniz Korteji düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
TÜRKİYE
İstanbul Boğazı'nda 253 gemiyle 15 Temmuz Deniz Korteji düzenlendi
21:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала