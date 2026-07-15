https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rusyanin-ankara-buyukelciliginden-15-temmuz-mesaji-her-turlu-dis-mudahalenin-kararli-bir-sekilde-1107284523.html

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden 15 Temmuz mesajı: Her türlü dış müdahalenin kararlı bir şekilde karşısındayız

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden 15 Temmuz mesajı: Her türlü dış müdahalenin kararlı bir şekilde karşısındayız

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, meşru hükümetleri şiddet veya anayasaya aykırı... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T22:29+0300

2026-07-15T22:29+0300

2026-07-15T22:29+0300

dünya

rusya ankara büyükelçliği

15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü

tebrik mesajı

rusya

türkiye

mustafa kemal atatürk

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Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk halkına yönelik bir tebrik mesajı yayımladı.Mesajda, Türkiye'nin kalkınma yolundaki adımlarına övgüde bulunularak, şu iafedelere yer verildi:Günün anlam ve önemine dikkat çekilen mesajda, Rusya'nın ülkelerin egemenlik haklarına duyduğu saygının altı çizilerek, şunlar ifade edildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/istanbul-bogazinda-253-gemiyle-15-temmuz-deniz-korteji-duzenlendi-1107283491.html

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Sputnik Türkiye

rusya ankara büyükelçliği, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, tebrik mesajı, rusya, türkiye, mustafa kemal atatürk