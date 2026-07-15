https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/istanbul-bogazinda-253-gemiyle-15-temmuz-deniz-korteji-duzenlendi-1107283491.html

İstanbul Boğazı'nda 253 gemiyle 15 Temmuz Deniz Korteji düzenlendi

İstanbul Boğazı'nda 253 gemiyle 15 Temmuz Deniz Korteji düzenlendi

Sputnik Türkiye

Darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda, 253 geminin katılımıyla deniz korteji gerçekleştirildi. Kıyıdakiler ise Türk bayraklarıyla gemilere... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T21:20+0300

2026-07-15T21:20+0300

2026-07-15T21:20+0300

türki̇ye

türkiye

i̇stanbul boğazı

darbe

darbe teşebbüsü

darbe bildirisi

askeri darbe

darbe girişimi

darbe girişimi sonrası türkiye

15 temmuz darbe girişimi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0f/1107283330_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_5ae1b6e6e96adb4f3eed39cf817b79c6.jpg

İstanbul Boğazı'nda, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla İstanbul Valiliği ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz Deniz Korteji düzenlendi.Korteje, kamu kurumlarının yanı sıra balıkçı tekneleri, toplu taşıma tekneleri, sivil toplum kuruluşlarına ait tekneler ve özel tekneler katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG Güven gemisi korteje öncülük ederken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi su gösterisi gerçekleştirdi.Ortaköy İskelesi'ndeki halk korteji Türk bayraklarıyla karşılarken, Sahil Güvenlik ekipleri de denizcilik geleneğinde yer alan çimariva selamı verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/cumhurbaskani-erdogan-10-yilinda-15-temmuz-irade-bizim-zafer-bizim-programinda-konusuyor-1107281269.html

türki̇ye

i̇stanbul boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇stanbul boğazı, darbe, darbe teşebbüsü, darbe bildirisi, askeri darbe, darbe girişimi, darbe girişimi sonrası türkiye, 15 temmuz darbe girişimi