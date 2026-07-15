https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/istanbul-bogazinda-253-gemiyle-15-temmuz-deniz-korteji-duzenlendi-1107283491.html
İstanbul Boğazı'nda 253 gemiyle 15 Temmuz Deniz Korteji düzenlendi
İstanbul Boğazı'nda 253 gemiyle 15 Temmuz Deniz Korteji düzenlendi
Sputnik Türkiye
Darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda, 253 geminin katılımıyla deniz korteji gerçekleştirildi. Kıyıdakiler ise Türk bayraklarıyla gemilere... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
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darbe girişimi sonrası türkiye
15 temmuz darbe girişimi
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İstanbul Boğazı'nda, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla İstanbul Valiliği ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz Deniz Korteji düzenlendi.Korteje, kamu kurumlarının yanı sıra balıkçı tekneleri, toplu taşıma tekneleri, sivil toplum kuruluşlarına ait tekneler ve özel tekneler katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG Güven gemisi korteje öncülük ederken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi su gösterisi gerçekleştirdi.Ortaköy İskelesi'ndeki halk korteji Türk bayraklarıyla karşılarken, Sahil Güvenlik ekipleri de denizcilik geleneğinde yer alan çimariva selamı verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/cumhurbaskani-erdogan-10-yilinda-15-temmuz-irade-bizim-zafer-bizim-programinda-konusuyor-1107281269.html
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türkiye, i̇stanbul boğazı, darbe, darbe teşebbüsü, darbe bildirisi, askeri darbe, darbe girişimi, darbe girişimi sonrası türkiye, 15 temmuz darbe girişimi
türkiye, i̇stanbul boğazı, darbe, darbe teşebbüsü, darbe bildirisi, askeri darbe, darbe girişimi, darbe girişimi sonrası türkiye, 15 temmuz darbe girişimi
İstanbul Boğazı'nda 253 gemiyle 15 Temmuz Deniz Korteji düzenlendi
Darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda, 253 geminin katılımıyla deniz korteji gerçekleştirildi. Kıyıdakiler ise Türk bayraklarıyla gemilere destek verdi.
İstanbul Boğazı'nda, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla İstanbul Valiliği ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz Deniz Korteji düzenlendi.
Korteje, kamu kurumlarının yanı sıra balıkçı tekneleri, toplu taşıma tekneleri, sivil toplum kuruluşlarına ait tekneler ve özel tekneler katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG Güven gemisi korteje öncülük ederken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi su gösterisi gerçekleştirdi.
Ortaköy İskelesi'ndeki halk korteji Türk bayraklarıyla karşılarken, Sahil Güvenlik ekipleri de denizcilik geleneğinde yer alan çimariva selamı verdi.