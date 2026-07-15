https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-limanlarinda-askeri-yuk-tasiyan-uc-kuru-yuk-gemisi-ihalarla-vuruldu-1107279049.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanlarında askeri yük taşıyan üç kuru yük gemisi İHA’larla vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanlarında askeri yük taşıyan üç kuru yük gemisi İHA’larla vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Yujnıy ve Odessa limanlarında Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan üç kuru yük gemisinin insansız hava araçlarıyla... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T18:22+0300

2026-07-15T18:22+0300

2026-07-15T18:22+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gün boyunca Ukrayna limanlarına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne lojistik destek sağlayan gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, askeri yük taşıyan üç kuru yük gemisinin İHA'larla hedef alındığı kaydedildi.Açıklamada, operasyonların detaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:Rusya Savunma Bakanlığı, gün boyunca Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna liman altyapısına ve Ukrayna ordusunun kullanımındaki deniz araçlarına yönelik saldırılarının kesintisiz olarak devam ettiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rus-ordusu-ukrayna-limanlarini-vurdu-altyapi-ve-askeri-hedefler-imha-edildi-1107259226.html

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rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), odessa, liman, saldırı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri