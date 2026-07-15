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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-limanlarinda-askeri-yuk-tasiyan-uc-kuru-yuk-gemisi-ihalarla-vuruldu-1107279049.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanlarında askeri yük taşıyan üç kuru yük gemisi İHA’larla vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanlarında askeri yük taşıyan üç kuru yük gemisi İHA’larla vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Yujnıy ve Odessa limanlarında Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan üç kuru yük gemisinin insansız hava araçlarıyla... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T18:22+0300
2026-07-15T18:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
odessa
liman
saldırı
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gün boyunca Ukrayna limanlarına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne lojistik destek sağlayan gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, askeri yük taşıyan üç kuru yük gemisinin İHA'larla hedef alındığı kaydedildi.Açıklamada, operasyonların detaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:Rusya Savunma Bakanlığı, gün boyunca Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna liman altyapısına ve Ukrayna ordusunun kullanımındaki deniz araçlarına yönelik saldırılarının kesintisiz olarak devam ettiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rus-ordusu-ukrayna-limanlarini-vurdu-altyapi-ve-askeri-hedefler-imha-edildi-1107259226.html
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rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), odessa, liman, saldırı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), odessa, liman, saldırı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanlarında askeri yük taşıyan üç kuru yük gemisi İHA’larla vuruldu

18:22 15.07.2026
© AP Photo / Odesa Region AdministrationOdessa limanında itfaiyeciler
Odessa limanında itfaiyeciler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Odesa Region Administration
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Yujnıy ve Odessa limanlarında Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan üç kuru yük gemisinin insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gün boyunca Ukrayna limanlarına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne lojistik destek sağlayan gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, askeri yük taşıyan üç kuru yük gemisinin İHA'larla hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada, operasyonların detaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:
Saldırı amaçlı insansız hava araçlarıyla, Yujnıy Deniz Ticaret Limanı'nda Ukrayna ordusu için askeri nitelikte yük taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu. Odessa Deniz Ticaret Limanı'nda ise yine askeri yük taşıyan ve demirleme alanında boşaltılmayı bekleyen iki kuru yük gemisi hedef alındı.
Rusya Savunma Bakanlığı, gün boyunca Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna liman altyapısına ve Ukrayna ordusunun kullanımındaki deniz araçlarına yönelik saldırılarının kesintisiz olarak devam ettiğini kaydetti.
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UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu, Ukrayna limanlarını vurdu: Altyapı ve askeri hedefler imha edildi
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