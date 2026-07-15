https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rusya-pavilyonu-acilmasina-izin-veren-venedik-bienaline-avrupa-komisyonundan-yaptirim-1107273789.html
Rusya pavilyonu açılmasına izin veren Venedik Bienali'ne Avrupa Komisyonu'ndan yaptırım
Rusya pavilyonu açılmasına izin veren Venedik Bienali'ne Avrupa Komisyonu'ndan yaptırım
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu, Rusya pavilyonunun yeniden açılmasına izin verilmesi nedeniyle Venedik Bienali'ne sağlanan 2 milyon euroluk hibeyi iptal etti. Komisyon... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T14:56+0300
2026-07-15T14:56+0300
2026-07-15T14:56+0300
dünya
rusya
avrupa komisyonu
i̇srail
venedik bienali
ab
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0f/1107273775_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5183eace5aac50b9ca7cda899855b314.jpg
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, AB'nin en başından beri Rus pavilyonunun bienale dönmesine karşı olduğunu belirtti.Brüksel'deki basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan Regnier, organizatörlerden gelen yanıtların değerlendirildiğini ve bu süreç sonunda 2 milyon euroluk AB hibesinin iptal edilmesini yönünde tavsiye kararı aldığını ifade etti.Regnier, kendisine yöneltilen "Avrupa Komisyonu, askeri suçlar nedeniyle İsrail pavilyonunun da kapatılması konusunda ısrarcı mı?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.Sözcü, alınan bu kararın yalnızca Rusya'ya yönelik olduğunu vurgulamakla yetindi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/ukraynanin-adini-rus-olarak-degistirme-onerisine-zaharovadan-yanit-1107271472.html
rusya
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0f/1107273775_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_f3c0c831ce063ba6ccc52dda76b6919e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, avrupa komisyonu, i̇srail, venedik bienali, ab, avrupa
rusya, avrupa komisyonu, i̇srail, venedik bienali, ab, avrupa
Rusya pavilyonu açılmasına izin veren Venedik Bienali'ne Avrupa Komisyonu'ndan yaptırım
Avrupa Komisyonu, Rusya pavilyonunun yeniden açılmasına izin verilmesi nedeniyle Venedik Bienali'ne sağlanan 2 milyon euroluk hibeyi iptal etti. Komisyon, 'kültürün demokrasiye hizmet etmesi gerektiği' gerekçesiyle bu kararı aldığını duyurdu.
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, AB'nin en başından beri Rus pavilyonunun bienale dönmesine karşı olduğunu belirtti.
Brüksel'deki basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan Regnier, organizatörlerden gelen yanıtların değerlendirildiğini ve bu süreç sonunda 2 milyon euroluk AB hibesinin iptal edilmesini yönünde tavsiye kararı aldığını ifade etti.
Regnier, kendisine yöneltilen "Avrupa Komisyonu, askeri suçlar nedeniyle İsrail pavilyonunun da kapatılması konusunda ısrarcı mı?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
Sözcü, alınan bu kararın yalnızca Rusya'ya yönelik olduğunu vurgulamakla yetindi.