Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rusya-pavilyonu-acilmasina-izin-veren-venedik-bienaline-avrupa-komisyonundan-yaptirim-1107273789.html
Rusya pavilyonu açılmasına izin veren Venedik Bienali'ne Avrupa Komisyonu'ndan yaptırım
Rusya pavilyonu açılmasına izin veren Venedik Bienali'ne Avrupa Komisyonu'ndan yaptırım
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu, Rusya pavilyonunun yeniden açılmasına izin verilmesi nedeniyle Venedik Bienali'ne sağlanan 2 milyon euroluk hibeyi iptal etti. Komisyon... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T14:56+0300
2026-07-15T14:56+0300
dünya
rusya
avrupa komisyonu
i̇srail
venedik bienali
ab
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0f/1107273775_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5183eace5aac50b9ca7cda899855b314.jpg
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, AB'nin en başından beri Rus pavilyonunun bienale dönmesine karşı olduğunu belirtti.Brüksel'deki basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan Regnier, organizatörlerden gelen yanıtların değerlendirildiğini ve bu süreç sonunda 2 milyon euroluk AB hibesinin iptal edilmesini yönünde tavsiye kararı aldığını ifade etti.Regnier, kendisine yöneltilen "Avrupa Komisyonu, askeri suçlar nedeniyle İsrail pavilyonunun da kapatılması konusunda ısrarcı mı?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.Sözcü, alınan bu kararın yalnızca Rusya'ya yönelik olduğunu vurgulamakla yetindi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/ukraynanin-adini-rus-olarak-degistirme-onerisine-zaharovadan-yanit-1107271472.html
rusya
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0f/1107273775_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_f3c0c831ce063ba6ccc52dda76b6919e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, avrupa komisyonu, i̇srail, venedik bienali, ab, avrupa
rusya, avrupa komisyonu, i̇srail, venedik bienali, ab, avrupa

Rusya pavilyonu açılmasına izin veren Venedik Bienali'ne Avrupa Komisyonu'ndan yaptırım

14:56 15.07.2026
© AP Photo / Virginia MayoBandera de la UE
Bandera de la UE - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Abone ol
Avrupa Komisyonu, Rusya pavilyonunun yeniden açılmasına izin verilmesi nedeniyle Venedik Bienali'ne sağlanan 2 milyon euroluk hibeyi iptal etti. Komisyon, 'kültürün demokrasiye hizmet etmesi gerektiği' gerekçesiyle bu kararı aldığını duyurdu.
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, AB'nin en başından beri Rus pavilyonunun bienale dönmesine karşı olduğunu belirtti.

Brüksel'deki basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan Regnier, organizatörlerden gelen yanıtların değerlendirildiğini ve bu süreç sonunda 2 milyon euroluk AB hibesinin iptal edilmesini yönünde tavsiye kararı aldığını ifade etti.

Regnier, kendisine yöneltilen "Avrupa Komisyonu, askeri suçlar nedeniyle İsrail pavilyonunun da kapatılması konusunda ısrarcı mı?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Sözcü, alınan bu kararın yalnızca Rusya'ya yönelik olduğunu vurgulamakla yetindi.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna'nın adını 'Rus' olarak değiştirme önerisine Zaharova'dan yanıt
13:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала