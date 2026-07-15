Rusya pavilyonu açılmasına izin veren Venedik Bienali'ne Avrupa Komisyonu'ndan yaptırım

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, AB'nin en başından beri Rus pavilyonunun bienale dönmesine karşı olduğunu belirtti.



Brüksel'deki basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan Regnier, organizatörlerden gelen yanıtların değerlendirildiğini ve bu süreç sonunda 2 milyon euroluk AB hibesinin iptal edilmesini yönünde tavsiye kararı aldığını ifade etti.



Regnier, kendisine yöneltilen "Avrupa Komisyonu, askeri suçlar nedeniyle İsrail pavilyonunun da kapatılması konusunda ısrarcı mı?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.



Sözcü, alınan bu kararın yalnızca Rusya'ya yönelik olduğunu vurgulamakla yetindi.