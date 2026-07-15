https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rusya-disisleri-avrupa-ile-diyaloga-donus-abnin-rusya-karsiti-cizgiden-vazgecmesine-bagli-1107281859.html

Rusya Dışişleri: Avrupa ile diyaloğa dönüş, AB’nin Rusya karşıtı çizgiden vazgeçmesine bağlı

Rusya Dışişleri: Avrupa ile diyaloğa dönüş, AB’nin Rusya karşıtı çizgiden vazgeçmesine bağlı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ile siyasi diyaloğa geri dönüşün, ancak Avrupa ülkelerinin “Rusya karşıtı ve rusofobik” politikalarını terk etmesi halinde... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T20:20+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Avrupa ile siyasi diyaloğa geri dönüşün, ancak Avrupa ülkelerinin “Rusya karşıtı ve rusofobik” politikalarını terk etmesi halinde mümkün olacağını söyledi.Zaharova, Rusya karşıtı çizgiden vazgeçmenin, başta Rusya’nın içişlerine karışmama ilkesine riayet edilmesini de içerdiğini vurgulayarak, şu anda diyaloğun yeniden başlaması için herhangi bir önkoşulun bulunmadığını kaydetti.Zaharova’nın dış ve güvenlik politikasına ilişkin değerlendirmelerinde öne çıkan noktalar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/zaharova-gonulluler-koalisyonu-birliklerinin-ukraynaya-konuslandirilmasi-rusya-icin-kabul-edilemez-1107280746.html

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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya, moskova, ukrayna, nato, avrupa, abd, arktik, basra körfezi, polonya, fransa