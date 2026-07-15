https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/abd-rus-petrolu-ve-gazi-alan-ulkelere-yonelik-ek-vergi-planini-esnetiyor-1107255908.html

ABD, Rus petrolü ve gazı alan ülkelere yönelik ek vergi planını esnetiyor

ABD, Rus petrolü ve gazı alan ülkelere yönelik ek vergi planını esnetiyor

Sputnik Türkiye

ABD Kongresi’ndeki yeni yaptırım tasarısına göre, Rus petrol ve gazının en büyük beş alıcısına uygulanması planlanan ikincil gümrük vergisi üst sınırı yüzde... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T01:20+0300

2026-07-15T01:20+0300

2026-07-15T01:20+0300

dünya

abd

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yaptırım

rus petrolü

kongre

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rosatom

richard blumenthal

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Sputnik’in ulaştığı güncellenmiş ABD yaptırım tasarısına göre, Rusya’dan petrol ve doğal gaz alan üçüncü ülkelere yönelik ikincil gümrük vergisi planında önemli bir esnemeye gidildi. İlk metinde, Rus enerji ürünlerini alan ülkelere yüzde 500’e kadar ek gümrük vergisi öngörülürken; yeni versiyonda bu üst sınır yüzde 100’e çekildi ve uygulamanın yalnızca Rus petrol ile gazının en büyük beş alıcısını kapsaması şartı getirildi.Yaptırımı delenlere önlem ve "doğal gaz" istisnasıWashington’un değerlendirmesine göre, yaptırımların delinmesine yardımcı olan ilk beş ülke de hedeflenenler arasında yer alacak. Doğal gaz alıcıları için ise özel bir istisna öngörülüyor: Bir ülkenin ilgili alımdaki payı Rusya’nın yıllık toplam gaz ihracatının yüzde 15’inin altındaysa ve alımlarını azaltmak için “kayda değer adımlar” atıyorsa, söz konusu ülkeye ek vergi uygulanmayabilecek. Öte yandan, Rusya’dan ABD’ye doğrudan yapılan tüm ithalata yüzde 500’e kadar gümrük vergisi getirme fikri tasarıdaki yerini koruyor.Finans sektörüne tam kapsamlı ablukaMetin; Rusya Merkez Bankası, Sberbank, VTB ve Gazprombank’a karşı tam kapsamlı finansal yaptırımlar içeriyor. Öngörülen önlemler arasında ABD vatandaşları ve şirketlerine bu bankalarla her türlü işlem yasağı getirilmesi, bankaların ABD finansal sistemine erişiminin kesilmesi, ABD yargı yetkisi altındaki varlıkların dondurulması ile kredi, ihracat lisansı ve yatırım kısıtlamaları bulunuyor. Gerekli durumlarda ABD Hazine Bakanlığı, “ABD’nin ekonomik veya dış politika çıkarlarına aykırı düşmesi” halinde, bu bankalarla işlem yapan yabancı kurumları yaptırımdan muaf tutabilecek.Nükleer sanayiye ithalat yasağıNükleer enerji alanında ise Rus uranyumunun ABD’ye ithalatı tamamen yasaklanıyor. Tasarı, bu yasağın Rosatom ve tüm bağlı şirketlerini kapsamasını ve Rosatom yönetimine düzenli yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.Ağustos ayına kadar yasalaşabilirDemokrat Senatör Richard Blumenthal, Beyaz Saray’ın tasarıya destek verdiğini ve yeni yaptırım paketinin ağustos ayına kadar onaylanabileceğini belirtti. Tasarı, ABD Başkanı’na ulusal çıkarlara aykırı olduğu gerekçesiyle belirli yaptırımları veya ek vergileri kaldırma yetkisi de tanıyor. Ancak bu yetkinin kullanılabilmesi için Kongre’ye gerekçeli bir yazılı bildirim yapılması zorunlu kılınıyor.

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abd, rusya, yaptırım, rus petrolü, kongre, beyaz saray, rusya merkez bankası, rosatom, richard blumenthal, uranyum, gümrük vergisi