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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/rosatom-baskani-lihacevden-zaporojye-ngs-aciklamasi-saldirilar-kabul-edilemez-1107170461.html
Rosatom Başkanı Lihaçev'den Zaporojye NGS açıklaması: Saldırılar kabul edilemez
Rosatom Başkanı Lihaçev'den Zaporojye NGS açıklaması: Saldırılar kabul edilemez
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Mart ortasından bu yana Zaporojye NGS'ye düzenlediği saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Lihaçev, bu saldırıların... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T16:57+0300
2026-07-10T16:57+0300
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ukrayna
energodar
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
zaporojye nükleer güç santrali
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Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin santralin bulunduğu Energodar şehri ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik saldırılarının bilançosunu paylaştı. Rusya ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından açıklama yapan Lihaçev, Mart ayı ortasından bu yana düzenlenen saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 43 kişinin yaralandığını bildirdi.Lihaçev, santralin Mart ayı ortasından itibaren 460'tan fazla İHA saldırısına ve 15'ten fazla topçu saldırısına maruz kaldığını belirtti. Ukrayna ordusunun Energodar'a yönelik saldırılarının sağduyu sınırlarını aştığını ifade eden Rosatom Başkanı, bu saldırıların görmezden gelinmesinin tırmanışı teşvik etmek anlamına geldiğini vurguladı. Ayrıca, santraldeki dizel yakıt stoklarının da ihtiyaç duyulan seviyenin yüzde 50'sine gerilediğine dikkat çekti.'UAEA ile yeni dönem'Görüşmelerin sonuçlarına da değinen Lihaçev, UAEA ile yapılan temasların başarılı geçtiğini belirtti. 2022 yılından bu yana ilk kez belirli pratik adımlar konusunda somut bir mutabakata varıldığını açıklayan Lihaçev, güvenlik endişelerinin giderilmesi için iş birliğinin süreceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/cinli-uzmandan-irandaki-busehr-ngsye-yonelik-saldiriya-dair-uyari-kisa-vadeli-bir-siyasi-macera-1107166604.html
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haberler, aleksey lihaçev, ukrayna, energodar, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye nükleer güç santrali
haberler, aleksey lihaçev, ukrayna, energodar, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye nükleer güç santrali

Rosatom Başkanı Lihaçev'den Zaporojye NGS açıklaması: Saldırılar kabul edilemez

16:57 10.07.2026
© Sputnik / Pavel LisitsynStele at the entrance to Energodar.
Stele at the entrance to Energodar. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
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Ukrayna ordusunun Mart ortasından bu yana Zaporojye NGS'ye düzenlediği saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Lihaçev, bu saldırıların görmezden gelinmesinin tırmanışı teşvik etmek anlamına geldiğini vurguladı.
Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin santralin bulunduğu Energodar şehri ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik saldırılarının bilançosunu paylaştı.

Rusya ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından açıklama yapan Lihaçev, Mart ayı ortasından bu yana düzenlenen saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 43 kişinin yaralandığını bildirdi.

Lihaçev, santralin Mart ayı ortasından itibaren 460'tan fazla İHA saldırısına ve 15'ten fazla topçu saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Ukrayna ordusunun Energodar'a yönelik saldırılarının sağduyu sınırlarını aştığını ifade eden Rosatom Başkanı, bu saldırıların görmezden gelinmesinin tırmanışı teşvik etmek anlamına geldiğini vurguladı. Ayrıca, santraldeki dizel yakıt stoklarının da ihtiyaç duyulan seviyenin yüzde 50'sine gerilediğine dikkat çekti.

'UAEA ile yeni dönem'

Görüşmelerin sonuçlarına da değinen Lihaçev, UAEA ile yapılan temasların başarılı geçtiğini belirtti.

2022 yılından bu yana ilk kez belirli pratik adımlar konusunda somut bir mutabakata varıldığını açıklayan Lihaçev, güvenlik endişelerinin giderilmesi için iş birliğinin süreceğini kaydetti.
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