https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/piyasalar-gune-nasil-basladi-gram-altin-ne-kadar-altinda-dusus-suruyor-mu-1107266526.html

Piyasalar güne nasıl başladı? Gram altın ne kadar? Altında düşüş sürüyor mu?

Piyasalar güne nasıl başladı? Gram altın ne kadar? Altında düşüş sürüyor mu?

Sputnik Türkiye

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 90 liradan işlem görüyor. 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T11:38+0300

2026-07-15T11:38+0300

2026-07-15T11:38+0300

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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor mu?Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanıştan yüzde 1,3 artışla 6 bin 128 liradan tamamladı.Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 6 bin 90 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 9 bin 720 liradan, cumhuriyet altını da 38 bin 950 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 30 dolardan işlem görüyor.Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin haber akışı, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.Beklentiler ne yönde?ABD’de beklentilerin altında gelen enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine dair endişeleri hafifletmesiyle dün altının ons fiyatında yükselişler görüldü. Beklentilerden iyi gelen enflasyon verisine karşın bölgede gerilimin hala devam etmesi altını baskılayan temel unsur olarak öne çıkıyor.ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye alması ve bölgede karşılıklı saldırıların sürmesi petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutarken, enerji maliyetlerinin enflasyonu yeniden hızlandırabileceği ve Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre koruyabileceği endişeleri kıymetli madenler üzerinde baskı oluşturuyor.Analistler, bugün yurt içinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu belirterek, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvuruları, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Senato'daki sunumunun takip edileceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/mahkemeden-mehir-davasinda-emsal-karar-150-gram-altin-odenecek-1107262186.html

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