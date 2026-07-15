https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/mahkemeden-mehir-davasinda-emsal-karar-150-gram-altin-odenecek-1107262186.html

Mahkemeden mehir davasında emsal karar: 150 gram altın ödenecek

Mahkemeden mehir davasında emsal karar: 150 gram altın ödenecek

Sputnik Türkiye

Giresun'da dini nikâh sırasında taahhüt edilen 150 gram altın mehir, boşanmanın ardından mahkemeye taşındı. Eşinin vaat ettiği altınların ödenmediğini öne... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T10:16+0300

2026-07-15T10:16+0300

2026-07-15T10:16+0300

türki̇ye

mahkeme

mahkeme kararı

mehir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099782248_0:229:1024:805_1920x0_80_0_0_3834cb0d23b6d13cd94cdb1a53e0ed50.png

Giresun'da boşanan bir kadın, dini nikâh sırasında kendisine verilmesi taahhüt edilen 150 gram altının ödenmediği gerekçesiyle yargıya başvurdu.NTV'nin haberine göre, yaklaşık beş yıl önce resmi nikâhın ardından dini nikâh kıyan çift, mehir konusunda yazılı bir belge düzenledi. Tarafların imzasını taşıyan belgede, kadına 150 gram altın verileceği taahhüt edildi.Mahkemede delil olarak kabul edildiİddiaya göre, evlilik süresince vaat edilen altınlar kadına teslim edilmedi.Boşanmanın ardından kadın, mehir senedinden doğan alacağının tahsili için dava açtı.Davacı, üzerinde her iki tarafın da imzasının bulunduğu mehir senedini mahkemeye delil olarak sundu.Mahkeme, imzalı belgeyi geçerli delil kabul ederek, davalı erkeğin 150 gram altını kadına ödemesine karar verdi.Davacı kadının avukatı, kararın en önemli dayanağının mehir vaadinin yazılı ve imza altına alınmış olması olduğunu belirtti.Avukat, Türk Medeni Kanunu'na göre kadınların evlilikten doğan haklarını elde edebilmesi için resmi nikâhın şart olduğunu hatırlatarak, "Eğer bir mehir alacağı olarak vaatte bulunulduysa bunun mutlaka imza altına alınmış olması ve bu imzanın orada tanıklar tarafından yapılmış olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/akaryakita-cifte-zam-beklentisi-benzin-ve-motorinde-fiyat-artisi-icin-tarih-verildi-1107261041.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mahkeme, mahkeme kararı, mehir