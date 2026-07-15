https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/pendikte-trafikte-kavga-pahaliya-patladi-360-bin-lira-ceza-kesildi-1107266986.html

Pendik'te trafikte kavga pahalıya patladı: 360 bin lira ceza kesildi

Pendik'te trafikte kavga pahalıya patladı: 360 bin lira ceza kesildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Pendik ilçesinde trafikte araçlarından inerek kavga eden iki sürücüye 360 bin lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T11:52+0300

2026-07-15T11:52+0300

2026-07-15T11:52+0300

türki̇ye

sürücü

pendik

ehliyet

emniyet müdürlüğü

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik Velibaba Mahallesi Hukukçular Caddesi'nde iki sürücünün trafikte tartışarak araçlarından inip kavga ettiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Yapılan incelemelerin ardından olayda yer alan sürücüler tespit edilerek yakalandı.360 bin lira idari para cezası uygulandıPolis ekiplerince yakalanan Hüseyin Z. (33) ile Abdulkadir D. hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 360 bin lira idari para cezası kesildi.Ehliyetlerine el konuldu, araçlar trafikten men edildiUygulanan idari yaptırımlar kapsamında iki sürücünün sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konuldu.Ayrıca, sürücülerin kullandığı araçlar da geçici süreyle trafikten men edildi.

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türki̇ye

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sürücü, pendik, ehliyet, emniyet müdürlüğü