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Pendik'te trafikte kavga pahalıya patladı: 360 bin lira ceza kesildi
Pendik'te trafikte kavga pahalıya patladı: 360 bin lira ceza kesildi
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İstanbul'un Pendik ilçesinde trafikte araçlarından inerek kavga eden iki sürücüye 360 bin lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
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ehliyet
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik Velibaba Mahallesi Hukukçular Caddesi'nde iki sürücünün trafikte tartışarak araçlarından inip kavga ettiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Yapılan incelemelerin ardından olayda yer alan sürücüler tespit edilerek yakalandı.360 bin lira idari para cezası uygulandıPolis ekiplerince yakalanan Hüseyin Z. (33) ile Abdulkadir D. hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 360 bin lira idari para cezası kesildi.Ehliyetlerine el konuldu, araçlar trafikten men edildiUygulanan idari yaptırımlar kapsamında iki sürücünün sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konuldu.Ayrıca, sürücülerin kullandığı araçlar da geçici süreyle trafikten men edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/mahkemeden-mehir-davasinda-emsal-karar-150-gram-altin-odenecek-1107262186.html
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sürücü, pendik, ehliyet, emniyet müdürlüğü
sürücü, pendik, ehliyet, emniyet müdürlüğü

Pendik'te trafikte kavga pahalıya patladı: 360 bin lira ceza kesildi

11:52 15.07.2026
© AATrafik ceza
Trafik ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© AA
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İstanbul'un Pendik ilçesinde trafikte araçlarından inerek kavga eden iki sürücüye 360 bin lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, araçları da geçici süreyle trafikten men edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik Velibaba Mahallesi Hukukçular Caddesi'nde iki sürücünün trafikte tartışarak araçlarından inip kavga ettiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerin ardından olayda yer alan sürücüler tespit edilerek yakalandı.

360 bin lira idari para cezası uygulandı

Polis ekiplerince yakalanan Hüseyin Z. (33) ile Abdulkadir D. hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 360 bin lira idari para cezası kesildi.

Ehliyetlerine el konuldu, araçlar trafikten men edildi

Uygulanan idari yaptırımlar kapsamında iki sürücünün sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konuldu.
Ayrıca, sürücülerin kullandığı araçlar da geçici süreyle trafikten men edildi.
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