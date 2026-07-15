https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/netanyahu-lindsey-grahamin-cenazesine-katilmak-icin-washingtona-gidecek-1107268666.html

Netanyahu, Lindsey Graham'ın cenazesine katılmak için Washington’a gidecek

Netanyahu, Lindsey Graham'ın cenazesine katılmak için Washington’a gidecek

Sputnik Türkiye

Netanyahu'nun, ölümünün ardından “İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti” dediği ABD’li Senatör Lindsey Graham için düzenlenecek anma törenine katılmak için cumartesi yola çıkacağı bildirildi. Hedefi Trump ile de görüşmek.

2026-07-15T12:36+0300

2026-07-15T12:36+0300

2026-07-15T12:38+0300

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İsrailli kaynakların The Jerusalem Post'a verdiği bilgiye göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu cumartesi gecesi Washington'a (DC) gidecek.İran ve Rusya karşıtı söylemleri ve lobi faaliyetleriyle bilinen ABD’li Senatör Lindsey Graham'ın anma törenine katılması planlandığından, Netanyahu'nun salı gününe kadar Washington'da kalması bekleniyor.Trump ile görüşmeyi 'planlıyor'Kaynaklar, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmeyi planladığını ancak bu görüşmenin henüz resmi olarak takvime bağlanmadığını belirtti. Netanyahu'nun bu ziyareti, şubat ayındaki son ziyaretinden bu yana Washington'a yapacağı ilk resmi ziyaret olacak.‘Ziyaretin odağı Graham’ın cenazesi’Netanyahu'nun bu yaklaşan ziyaretteki temel programı, "kısa ve ani bir hastalığın" ardından pazar günü hayatını kaybeden Graham'ın cenaze törenine katılmak olacak.Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, haberin ardından yaptıkları bir açıklamayla Graham'ın vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Netanyahu'nun da ABD ziyaretlerinde Graham ile bir araya sık sık geldiği ve Lindsay Graham’ın bu ziyaretler sırasında fotoğraflar paylaştığı biliniyor.‘İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti’Netanyahu açıklamasında, "Lindsey, İsrail ile Amerika'nın güvenliğinin birbirinden ayrılamaz olduğunu kavramıştı. O, hayatını Amerika'yı savunmaya, ittifakımızı güçlendirmeye ve özgür dünyanın yanında durmaya adamıştı" ve "İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti. Amerika büyük bir vatanseverini kaybetti. Ben ise çok sevdiğim bir dostumu kaybettim” demişti.

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