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Suriyeli uzman: ABD’li Senatör Graham küresel süreçleri kontrol eden gizli elitlerin çıkarlarını temsil ediyor
Suriyeli uzman: ABD’li Senatör Graham küresel süreçleri kontrol eden gizli elitlerin çıkarlarını temsil ediyor
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Suriyeli uzman Alaa El-Asfari, ABD’li Senatör Graham’ın ‘derin devlet’ olarak adlandırılan ve küresel süreçleri kontrol eden gizli elitlerin çıkarlarını temsil... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
abd'li senatör lindsey graham
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i̇ran
radikal
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Suriyeli siyaset bilimci Alaa El-Asfari, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Rusya karşıtı açıklamalarını Sputnik'e değerlendirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/abdli-senator-graham-klasik-somurgeci-emperyal-beyaz-insan-tipini-temsil-ediyor-1097982586.html
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abd'li senatör lindsey graham, abd, rusya, ukrayna, i̇ran, radikal, hamas, derin devlet, donald trump
abd'li senatör lindsey graham, abd, rusya, ukrayna, i̇ran, radikal, hamas, derin devlet, donald trump

Suriyeli uzman: ABD’li Senatör Graham küresel süreçleri kontrol eden gizli elitlerin çıkarlarını temsil ediyor

22:26 18.07.2025
© AP Photo / Mark SchiefelbeinABD'li Senatör Lindsey Graham
ABD'li Senatör Lindsey Graham - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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Suriyeli uzman Alaa El-Asfari, ABD’li Senatör Graham’ın ‘derin devlet’ olarak adlandırılan ve küresel süreçleri kontrol eden gizli elitlerin çıkarlarını temsil ettiğini belirtti.
Suriyeli siyaset bilimci Alaa El-Asfari, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Rusya karşıtı açıklamalarını Sputnik'e değerlendirdi:

Radikal görüşleriyle tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ‘derin devlet’ olarak adlandırılan ve küresel süreçleri kontrol eden gizli elitlerin çıkarlarını temsil ediyor. Bu da Graham'ın ABD'nin ulusal çıkarlarının aleyhine olsa bile Ukrayna'ya verdiği şiddetli desteği açıklıyor.

Ukrayna oligarşisi, amacı Rusya'yı zayıflatmak olan bu güçlerin stratejisi doğrultusunda hareket ediyor, ‘derin devlet’ ne pahasına olursa olsun küresel hakimiyet peşinde ve Zelenskiy kendi başına tek bir karar bile veremiyor, tamamen ABD ve dünya ekonomisini etkileyen yapılar tarafından kontrol ediliyor.

Graham, Ukrayna'da Rusya'nın gücünü zayıflatmak ve kaynaklarını tüketmek isteyen yolsuzluğa batmış çevreleri destekliyor. Bu pozisyon, ‘derin devlet’ sisteminin dışında hareket eden Donald Trump'ın çizgisiyle çelişiyor. Bu da onu hedef haline getirebilir.

Senatör Graham aşırılık yanlısı açıklamalarıyla biliniyor. İran, 'Hamas' ve 'Hizbullah'a karşı nükleer saldırı çağrısında bulundu. Söylem ve eylemleri, uluslararası istikrarı tehdit eden Batı ile Doğu arasındaki doğrudan çatışmayı hızlandırmaya yönelik küresel gündeme tabidir.

ABD'li Senatör Lindsey Graham - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
DÜNYA
'ABD'li senatör Graham, klasik sömürgeci-emperyal beyaz insan tipini temsil ediyor'
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