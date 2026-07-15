https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/mugla-valiliginden-orman-yangini-uyarisi-sicaklik-artiyor-risk-buyuyor-1107279907.html

Muğla Valiliği'nden orman yangını uyarısı: Sıcaklık artıyor, risk büyüyor

Muğla Valiliği'nden orman yangını uyarısı: Sıcaklık artıyor, risk büyüyor

Sputnik Türkiye

Muğla Valiliği, artan sıcaklık ve düşen nem nedeniyle halkı orman yangınlarına karşı uyardı. Valilik, ateş yakılmaması ve olası yangınların 112 Acil Çağrı... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

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Muğla Valiliği, ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının düşmesinin beklendiğini belirterek halka orman yangınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.Valilikten yapılan açıklamada, orman yangını riskine karşı valilik kararıyla yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarına cam şişe, pet şişe ve sigara izmariti gibi yangına neden olabilecek atıkların bırakılmaması istendi.Açıklamada ayrıca, anız, bahçe ve sera temizliği amacıyla kesinlikle ateş yakılmaması, özellikle gelecek bir hafta boyunca ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artırabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.Halktan orman ve diğer yangınlar konusunda duyarlı davranmaları istenirken, herhangi bir olumsuzluk görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmaları çağrısı yapıldı.

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