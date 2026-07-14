https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/milasta-orman-yangini-ekipler-havadan-ve-karadan-mudahale-ediyor-1107251982.html

Milas'ta orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Milas'ta orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor. 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T20:16+0300

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Bozbük Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 8 uçak, 10 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 293 orman işçisiyle müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/balikesir-ve-muglada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1107248807.html

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