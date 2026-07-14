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Milas'ta orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Milas'ta orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
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Bozbük Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 8 uçak, 10 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 293 orman işçisiyle müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/balikesir-ve-muglada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1107248807.html
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muğla, muğla orman bölge müdürlüğü, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, yangın helikopteri
muğla, muğla orman bölge müdürlüğü, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, yangın helikopteri

Milas'ta orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

20:16 14.07.2026
© AA / Volkan YıldızMuğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AA / Volkan Yıldız
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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.
Bozbük Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 8 uçak, 10 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 293 orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
TÜRKİYE
Balıkesir ve Muğla'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
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