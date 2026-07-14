https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/milasta-orman-yangini-ekipler-havadan-ve-karadan-mudahale-ediyor-1107251982.html
Milas'ta orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Milas'ta orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T20:16+0300
2026-07-14T20:16+0300
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Bozbük Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 8 uçak, 10 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 293 orman işçisiyle müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/balikesir-ve-muglada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1107248807.html
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muğla, muğla orman bölge müdürlüğü, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, yangın helikopteri
muğla, muğla orman bölge müdürlüğü, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, yangın helikopteri
Milas'ta orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.
Bozbük Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 8 uçak, 10 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 293 orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.