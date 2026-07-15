https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/milastaki-orman-yangininda-son-durum-bin-120-kisi-tahliye-edildi-havadan-mudahale-suruyor-1107261257.html

Milas'taki orman yangınında son durum: Bin 120 kişi tahliye edildi, havadan müdahale sürüyor

Milas'taki orman yangınında son durum: Bin 120 kişi tahliye edildi, havadan müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Sabahın ilk ışıklarıyla hava müdahalesi... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T10:01+0300

2026-07-15T10:01+0300

2026-07-15T10:01+0300

türki̇ye

milas

orman yangını

orman genel müdürlüğü

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Muğla'nın Milas ilçesi Gürçamlar Mahallesi Bozbük mevkisinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına, gece boyunca ekiplerin karadan müdahalesi devam etti.Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte söndürme çalışmalarına 6 helikopter ve 4 uçak da katıldı.Orman Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada yangının "büyük ölçüde" kontrol altına alındığını duyurdu.Açıklamada, "Gece boyunca aralıksız sürdürdüğümüz mücadelemiz, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan ve karadan yoğun şekilde devam ediyor. Yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.Vali Akbıyık: 1120 vatandaşımızı güvenli alanlara tahliye ettikYangın bölgesinde incelemelerde bulunan Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangının dün saat 17.03 sıralarında başladığını belirtti.İl genelinde aynı gün 6 farklı yangınla mücadele edildiğini ifade eden Akbıyık, diğer 5 yangının kontrol altına alındığını, Milas'taki yangında ise çalışmaların sürdüğünü söyledi.Meteorolojik şartların yangının yayılmasını hızlandırdığına dikkat çeken Akbıyık, "Rüzgarın yönü, nem durumu ve arazi şartları yangının yayılmasında maalesef çok etkili. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bölgedeki bir otel ve bir tatil sitesini tedbir amaçlı boşalttık. Otellerden 350, tatil sitesinden ise 770 olmak üzere toplam bin 120 vatandaşımızı güvenli alanlara tahliye ettik. Ekiplerimiz gerekli tedbirleri alarak bölgede konumlandı, yangını durdurmaya çalışıyoruz" dedi.517 personel görev yapıyorVali Akbıyık, yangına müdahale kapsamında devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini belirtti.Akbıyık'ın verdiği bilgiye göre, gündüz saatlerinde söndürme çalışmalarına 12 helikopter ve 8 uçak destek verirken, karada ise 11 dozer, 3 ekskavatör, 4 treyler, 62 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 29 su tankeri, 40 destek aracı, emniyet ve jandarmaya ait 4 TOMA, 4 ambulans ve toplam 517 personel görev yaptı.

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milas, orman yangını, orman genel müdürlüğü