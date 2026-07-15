https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/akaryakita-cifte-zam-beklentisi-benzin-ve-motorinde-fiyat-artisi-icin-tarih-verildi-1107261041.html
Akaryakıta çifte zam beklentisi: Benzin ve motorinde fiyat artışı için tarih verildi
Akaryakıta çifte zam beklentisi: Benzin ve motorinde fiyat artışı için tarih verildi
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Petrol fiyatları ile dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T09:52+0300
2026-07-15T09:52+0300
2026-07-15T09:52+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
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Küresel piyasalarda petrol fiyatları ile döviz kurunda yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 3,90 lira, benzine ise 1 lira zam yapılması bekleniyor.Benzin fiyatlarında beklenen yeni rakamlarBeklenen fiyat artışının pompaya yansıması halinde benzinin litre fiyatının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:Motorin fiyatları da artacakBeklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatının ise şu seviyelere çıkması bekleniyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/uzmani-hesapladi-emeklinin-kok-maasi-ne-kadar-artacak-1107259642.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları
benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları
Akaryakıta çifte zam beklentisi: Benzin ve motorinde fiyat artışı için tarih verildi
Akaryakıt fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Petrol fiyatları ile dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren motorinin litre fiyatına 3,90 lira, benzinin litre fiyatına ise 1 lira zam yapılması bekleniyor.
Küresel piyasalarda petrol fiyatları ile döviz kurunda yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 3,90 lira, benzine ise 1 lira zam yapılması bekleniyor.
Benzin fiyatlarında beklenen yeni rakamlar
Beklenen fiyat artışının pompaya yansıması halinde benzinin litre fiyatının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:
Motorin fiyatları da artacak
Beklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatının ise şu seviyelere çıkması bekleniyor: