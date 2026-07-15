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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/akaryakita-cifte-zam-beklentisi-benzin-ve-motorinde-fiyat-artisi-icin-tarih-verildi-1107261041.html
Akaryakıta çifte zam beklentisi: Benzin ve motorinde fiyat artışı için tarih verildi
Akaryakıta çifte zam beklentisi: Benzin ve motorinde fiyat artışı için tarih verildi
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Petrol fiyatları ile dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T09:52+0300
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ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
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Küresel piyasalarda petrol fiyatları ile döviz kurunda yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 3,90 lira, benzine ise 1 lira zam yapılması bekleniyor.Benzin fiyatlarında beklenen yeni rakamlarBeklenen fiyat artışının pompaya yansıması halinde benzinin litre fiyatının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:Motorin fiyatları da artacakBeklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatının ise şu seviyelere çıkması bekleniyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/uzmani-hesapladi-emeklinin-kok-maasi-ne-kadar-artacak-1107259642.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları
benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları

Akaryakıta çifte zam beklentisi: Benzin ve motorinde fiyat artışı için tarih verildi

09:52 15.07.2026
© AA / İsmail AslandağBenzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© AA / İsmail Aslandağ
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Akaryakıt fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Petrol fiyatları ile dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren motorinin litre fiyatına 3,90 lira, benzinin litre fiyatına ise 1 lira zam yapılması bekleniyor.
Küresel piyasalarda petrol fiyatları ile döviz kurunda yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 3,90 lira, benzine ise 1 lira zam yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatlarında beklenen yeni rakamlar

Beklenen fiyat artışının pompaya yansıması halinde benzinin litre fiyatının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:
İstanbul: 65,51 lira
Ankara: 66,46 lira
İzmir: 66,75 lira
Doğu illeri: 68,10 lira

Motorin fiyatları da artacak

Beklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatının ise şu seviyelere çıkması bekleniyor:
İstanbul: 73,86 lira
Ankara: 74,97 lira
İzmir: 75,24 lira
Doğu illeri: 76,70 lira
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