https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/akaryakita-cifte-zam-beklentisi-benzin-ve-motorinde-fiyat-artisi-icin-tarih-verildi-1107261041.html

Akaryakıta çifte zam beklentisi: Benzin ve motorinde fiyat artışı için tarih verildi

Akaryakıta çifte zam beklentisi: Benzin ve motorinde fiyat artışı için tarih verildi

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Petrol fiyatları ile dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T09:52+0300

2026-07-15T09:52+0300

2026-07-15T09:52+0300

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benzin

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akaryakıt

akaryakıt fiyatları

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Küresel piyasalarda petrol fiyatları ile döviz kurunda yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 3,90 lira, benzine ise 1 lira zam yapılması bekleniyor.Benzin fiyatlarında beklenen yeni rakamlarBeklenen fiyat artışının pompaya yansıması halinde benzinin litre fiyatının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:Motorin fiyatları da artacakBeklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatının ise şu seviyelere çıkması bekleniyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/uzmani-hesapladi-emeklinin-kok-maasi-ne-kadar-artacak-1107259642.html

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