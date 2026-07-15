https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/merih-demiraldan-bahceli-ve-bakanlara-ziyaret-1107282058.html

Merih Demiral'dan Bahçeli ve bakanlara ziyaret

Merih Demiral'dan Bahçeli ve bakanlara ziyaret

Sputnik Türkiye

Merih Demiral, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve bazı isimleri ziyaret etti. 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T20:23+0300

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türki̇ye

merih demiral

devlet bahçeli

mustafa çiftçi

antalya

milliyetçi hareket partisi (mhp)

a milli futbol takımı

mhp

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A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Merih Demiral, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı ziyaret etti.Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazik kabulleri, samimi misafirperverlikleri ve kıymetli sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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türki̇ye

antalya

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merih demiral, devlet bahçeli, mustafa çiftçi, antalya, milliyetçi hareket partisi (mhp), a milli futbol takımı, mhp