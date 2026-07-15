https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/merih-demiraldan-bahceli-ve-bakanlara-ziyaret-1107282058.html
Merih Demiral'dan Bahçeli ve bakanlara ziyaret
Merih Demiral'dan Bahçeli ve bakanlara ziyaret
Sputnik Türkiye
Merih Demiral, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve bazı isimleri ziyaret etti. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T20:23+0300
2026-07-15T20:23+0300
2026-07-15T20:23+0300
türki̇ye
merih demiral
devlet bahçeli
mustafa çiftçi
antalya
milliyetçi hareket partisi (mhp)
a milli futbol takımı
mhp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0f/1107281701_0:152:2560:1592_1920x0_80_0_0_77ed80f90936f65fd6420a69fb4bc094.jpg
A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Merih Demiral, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı ziyaret etti.Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazik kabulleri, samimi misafirperverlikleri ve kıymetli sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/super-ligde-ilk-haftanin-programi-aciklandi-1107281030.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0f/1107281701_62:0:2499:1828_1920x0_80_0_0_abadd1d325b17b1b59b5efb01fa93ed2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
merih demiral, devlet bahçeli, mustafa çiftçi, antalya, milliyetçi hareket partisi (mhp), a milli futbol takımı, mhp
merih demiral, devlet bahçeli, mustafa çiftçi, antalya, milliyetçi hareket partisi (mhp), a milli futbol takımı, mhp
Merih Demiral'dan Bahçeli ve bakanlara ziyaret
Merih Demiral, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve bazı isimleri ziyaret etti.
A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Merih Demiral, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı ziyaret etti.
Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazik kabulleri, samimi misafirperverlikleri ve kıymetli sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.