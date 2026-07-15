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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/merih-demiraldan-bahceli-ve-bakanlara-ziyaret-1107282058.html
Merih Demiral'dan Bahçeli ve bakanlara ziyaret
Merih Demiral'dan Bahçeli ve bakanlara ziyaret
Sputnik Türkiye
Merih Demiral, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve bazı isimleri ziyaret etti. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
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a milli futbol takımı
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A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Merih Demiral, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı ziyaret etti.Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazik kabulleri, samimi misafirperverlikleri ve kıymetli sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/super-ligde-ilk-haftanin-programi-aciklandi-1107281030.html
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merih demiral, devlet bahçeli, mustafa çiftçi, antalya, milliyetçi hareket partisi (mhp), a milli futbol takımı, mhp
merih demiral, devlet bahçeli, mustafa çiftçi, antalya, milliyetçi hareket partisi (mhp), a milli futbol takımı, mhp

Merih Demiral'dan Bahçeli ve bakanlara ziyaret

20:23 15.07.2026
© AAMerih Demiral ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Merih Demiral ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© AA
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Merih Demiral, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve bazı isimleri ziyaret etti.
A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Merih Demiral, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı ziyaret etti.
Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazik kabulleri, samimi misafirperverlikleri ve kıymetli sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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