https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/meloniye-parlamentoda-agir-darbe-secim-reformunun-kritik-maddesi-tek-oy-farkla-reddedildi-1107278423.html

Meloni'ye parlamentoda ağır darbe: Seçim reformunun kritik maddesi tek oy farkla reddedildi

Meloni'ye parlamentoda ağır darbe: Seçim reformunun kritik maddesi tek oy farkla reddedildi

Sputnik Türkiye

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin 2027 genel seçimleri öncesinde hayata geçirmek istediği seçim reformu parlamentoda ciddi bir engelle karşılaştı... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T18:13+0300

2026-07-15T18:13+0300

2026-07-15T18:13+0300

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beş yıldız hareketi

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon, seçim sistemini değiştirmeyi hedefleyen reform paketinde önemli bir yenilgi yaşadı.Temsilciler Meclisi'nde 14 Temmuz'da gerçekleştirilen gizli oylamada, seçmenlere parti listelerindeki adaylar arasında tercih yapma hakkı tanıyacak düzenleme 188'e karşı 187 oyla reddedildi.Tek oy farkıyla alınan karar, hükümetin parlamentodaki çoğunluğuna rağmen bazı iktidar milletvekillerinin de öneriye karşı oy kullandığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.Gizli oylama koalisyondaki çatlağı ortaya çıkardıOylamanın gizli yapılması nedeniyle hükümet teklifine karşı çıkan milletvekillerinin kimlikleri açıklanmadı.Ancak İtalyan basınında yer alan değerlendirmelerde, iktidar koalisyonundaki "firari oyların" beklenenden fazla olabileceği ifade edildi. Özellikle Meloni'nin küçük koalisyon ortaklarının tercihli oy sistemine yönelik çekinceleri bulunduğu uzun süredir dile getiriliyordu.Oylamanın ardından koalisyon ortakları arasında karşılıklı suçlamalar gündeme geldi.Meloni: "İtalya için kaçırılmış bir fırsat"Başbakan Giorgia Meloni, parlamentodaki sonucu "İtalyanlar adına kaçırılmış bir fırsat" olarak değerlendirdi.Muhalefetin Meclis Genel Kurulu'ndaki kutlamalarına tepki gösteren Meloni, karşıt partileri seçmenlerin milletvekillerini doğrudan belirleme hakkını engellemekle suçladı.Meloni, erken seçim çağrılarına ise herhangi bir yanıt vermedi.Muhalefetten istifa çağrısıOylama sonucunun açıklanmasının ardından merkez sol ve sol muhalefet milletvekilleri kararı alkışlarla karşıladı.Beş Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte, Meloni'nin kendi parlamento çoğunluğunun desteğini kaybettiğini savunarak başbakanı istifaya davet etti.Demokratik Parti lideri Elly Schlein ise gizli oylamanın iktidar blokundaki bölünmeyi açık biçimde ortaya koyduğunu belirterek muhalefetin ortak hareket ettiğini söyledi.Meloni'nin seçim reformu neyi değiştiriyordu?Meloni hükümetinin hazırladığı reform paketi, İtalya'nın mevcut karma seçim sisteminin kaldırılarak tamamen nispi temsil esasına dayalı yeni bir modele geçilmesini öngörüyor.Tasarıya göre belirlenen oy oranını aşarak seçimlerden birinci çıkan parti ya da koalisyona parlamentoda istikrarlı çoğunluğu sağlayacak ek sandalye verilmesi planlanıyor.Hükümetin son taslağında bu eşik yüzde 42 olarak belirlenirken, seçim öncesinde ittifak kuracak partilerin ortak hükümet programı ve tek başbakan adayı açıklaması da reformun temel unsurları arasında yer alıyor.Meloni, düzenlemenin İtalya'da kronik hale gelen hükümet krizlerini azaltacağını savunurken, muhalefet ise reformun 2027 seçimleri öncesinde iktidarın parlamentodaki çoğunluğunu garanti altına alma girişimi olduğunu ileri sürüyor.Reform tamamen rafa kalkmadıParlamentoda reddedilen düzenleme yalnızca seçmenlerin parti listelerindeki adaylar arasında tercih yapmasına ilişkin maddeyi kapsıyor.İktidar koalisyonu, seçim reformunun geri kalan bölümlerini Temsilciler Meclisi'nden geçirerek Senato gündemine taşımayı ve reddedilen maddeyi yeniden düzenleyerek sürece devam etmeyi planlıyor.Son aylardaki ikinci büyük siyasi yenilgiParlamentodaki sonuç, Meloni hükümetinin son dönemde yaşadığı ikinci önemli siyasi kayıp olarak değerlendiriliyor.Mart ayında yapılan referandumda seçmenler, hükümetin yargı sistemine ilişkin anayasa değişikliği önerisini yaklaşık yüzde 54 oyla reddetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/venezuelada-yeni-siyasi-surec-iktidar-ve-muhalefet-1-agustosta-muzakere-masasina-oturacak-1107277940.html

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giuseppe conte, giorgia meloni, haberler, temsilciler meclisi, beş yıldız hareketi