https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/kubada-bir-haftada-ucuncu-kez-ulke-genelinde-elektrik-kesintisi-yasandi-1107274989.html

Küba'da bir haftada üçüncü kez ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı

Küba'da bir haftada üçüncü kez ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı

Sputnik Türkiye

Küba, son bir haftada üçüncü kez ülke çapında elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Yetkililer, ulusal elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kaldığını... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T15:38+0300

2026-07-15T15:38+0300

2026-07-15T15:38+0300

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elektrik kesintisi

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Küba'da son bir haftada üçüncü kez ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Yetkililer, Ulusal Elektrik Sistemi'nin (SEN) tamamen devre dışı kalmasının ardından enerji arzını yeniden sağlamak için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.Küba Enerji Bakanlığı, salı günü meydana gelen "tam sistem ayrışması" sonrasında elektrik hizmetinin kademeli olarak yeniden verilmeye başlandığını açıkladı.Devlete bağlı elektrik şirketi Unión Eléctrica, kesintinin yerel saatle 11.00'i kısa süre geçe başladığını, günün ilerleyen saatlerinde ise ülkenin bazı bölgelerine yeniden elektrik verildiğini bildirdi.Bir haftada üçüncü, yılın beşinci büyük kesintisiÜlke genelindeki elektrik kesintileri 6 Temmuz ve 10 Temmuz'da da yaşanmış, yaklaşık 10 milyon nüfusun büyük bölümü karanlıkta kalmıştı. Son kesintiyle birlikte Küba'da 2026 yılı içinde yaşanan ülke çapındaki elektrik kesintilerinin sayısı beşe yükseldi.Ülkedeki yakıt kriziEnerji Bakanı Vicente de la O Levy, ülkenin elektrik şebekesindeki sorunların yakıt yetersizliği, yedek parça eksikliği ve yıllardır yenilenmeyen enerji santrallerinden kaynaklandığını söyledi.Levy ayrıca, ABD'nin uyguladığı yaptırımların ve enerji alanındaki baskılarının mevcut krizi daha da ağırlaştırdığını savundu.Küba yönetimi, Washington'u ülkeye yönelik "petrol ablukası" uygulamakla suçlarken, ABD ise Küba'ya petrol sağlayan ülkelere ek gümrük tarifeleri uygulayabileceğini açıklamıştı.Enerji krizi günlük yaşamı etkiliyorElektrik kesintileri nedeniyle birçok bölgede buzdolapları çalışmaz hale gelirken, gıda ürünlerinin bozulduğu bildirildi. Kübalılar günlük yaşamlarını cep telefonlarının ışığıyla sürdürmeye çalıştı.Enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Küba, son aylarda yakıt tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle sık sık uzun süreli elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalıyor.

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