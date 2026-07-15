https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/abdde-demokratlar-trumpin-iran-politikasi-nedeniyle-savunma-tasarisini-engelledi-1107273885.html
ABD'de demokratlar, Trump'ın İran politikası nedeniyle savunma tasarısını engelledi
ABD'de demokratlar, Trump'ın İran politikası nedeniyle savunma tasarısını engelledi
Sputnik Türkiye
ABD Senatosu'nda Demokratlar, 1.15 trilyon dolarlık savunma bütçesi tasarısını bloke etti. Muhalefet, Donald Trump'ın İran savaşını Kongre onayı olmadan... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD'de uzun yıllardır iki partinin ortak desteğiyle kabul edilen savunma yetkilendirme tasarısı bu kez İran savaşı tartışmalarının gölgesinde kaldı. Demokratlar, Trump yönetiminin İran politikasını gerekçe göstererek tasarının Senato'da ilerlemesini engelledi.Senato'daki usul oylamasında tasarı 50'ye karşı 46 oyla yeterli desteği sağlayamadı. Tasarının bir sonraki aşamaya geçebilmesi için gereken 60 oy bulunamadı. Demokrat senatörlerin tamamı tasarıya karşı oy kullanırken, Cumhuriyetçilerin tamamına yakını tasarıyı destekledi.İran savaşı tartışması oylamayı etkilediDemokratlar, 1.15 trilyon dolarlık savunma bütçesinin mevcut haliyle kabul edilmesinin, Trump'ın İran savaşındaki tutumuna destek anlamına geleceğini savundu. Muhalefet ayrıca Trump'ın bütçe uzlaşma süreci üzerinden 350 milyar dolarlık ek askeri harcama talep etmesini de eleştirdi.Oylama, Trump yönetiminin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden başlattığını ve ülkeye yönelik yeni askeri saldırılar düzenlediğini açıklamasının ardından yapıldı.Tasarı; asker maaşlarını, silah programlarını, yeni savaş gemilerini, savaş uçaklarını ve füze sistemlerini kapsıyor. Ayrıca Pentagon'un gelecek yıl izleyeceği savunma önceliklerini de belirliyor.Her yıl düzenli olarak kabul edilen ve 60 yılı aşkın süredir iki partinin desteğini alan savunma yetkilendirme tasarısının bu kez Senato'da ilerleyememesi dikkat çekti.
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abd, john thune, i̇ran, senato, demokratlar, cumhuriyetçi, para
abd, john thune, i̇ran, senato, demokratlar, cumhuriyetçi, para
ABD'de demokratlar, Trump'ın İran politikası nedeniyle savunma tasarısını engelledi
ABD Senatosu'nda Demokratlar, 1.15 trilyon dolarlık savunma bütçesi tasarısını bloke etti. Muhalefet, Donald Trump'ın İran savaşını Kongre onayı olmadan başlattığını savunarak yönetimin askeri harcamalarına destek vermeyi reddetti.
ABD'de uzun yıllardır iki partinin ortak desteğiyle kabul edilen savunma yetkilendirme tasarısı bu kez İran savaşı tartışmalarının gölgesinde kaldı. Demokratlar, Trump yönetiminin İran politikasını gerekçe göstererek tasarının Senato'da ilerlemesini engelledi.
Senato'daki usul oylamasında tasarı 50'ye karşı 46 oyla yeterli desteği sağlayamadı. Tasarının bir sonraki aşamaya geçebilmesi için gereken 60 oy bulunamadı. Demokrat senatörlerin tamamı tasarıya karşı oy kullanırken, Cumhuriyetçilerin tamamına yakını tasarıyı destekledi.
Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer
, Trump yönetimini sert sözlerle eleştirerek, "Trump bu savaşı yetki almadan, bir strateji olmadan ve çıkış planı olmadan başlattı"
dedi. Schumer, Demokrat senatörlerden tasarının önünü kesmelerini istedi.
İran savaşı tartışması oylamayı etkiledi
Demokratlar, 1.15 trilyon dolarlık savunma bütçesinin mevcut haliyle kabul edilmesinin, Trump'ın İran savaşındaki tutumuna destek anlamına geleceğini savundu. Muhalefet ayrıca Trump'ın bütçe uzlaşma süreci üzerinden 350 milyar dolarlık ek askeri harcama talep etmesini de eleştirdi.
Oylama, Trump yönetiminin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden başlattığını ve ülkeye yönelik yeni askeri saldırılar düzenlediğini açıklamasının ardından yapıldı.
Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri John Thune
ise Demokratları ulusal güvenliği siyasete malzeme yapmakla suçladı. Thune
, "Bu tasarı ordumuzun bugün hazır olmasını ve yarına hazırlanmasını sağlayan bir yasa"
ifadelerini kullandı.
Tasarı; asker maaşlarını, silah programlarını, yeni savaş gemilerini, savaş uçaklarını ve füze sistemlerini kapsıyor. Ayrıca Pentagon'un gelecek yıl izleyeceği savunma önceliklerini de belirliyor.
Her yıl düzenli olarak kabul edilen ve 60 yılı aşkın süredir iki partinin desteğini alan savunma yetkilendirme tasarısının bu kez Senato'da ilerleyememesi dikkat çekti.