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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/kremlin-basra-korfezindeki-kotulesme-nedeniyle-abdnin-gundemi-ukrayna-degil-1107270946.html
Kremlin: Basra Körfezi'ndeki kötüleşme nedeniyle ABD'nin gündemi Ukrayna değil
Kremlin: Basra Körfezi'ndeki kötüleşme nedeniyle ABD'nin gündemi Ukrayna değil
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Basra Körfezi bölgesindeki durumun istikrardan uzaklaşarak yeni bir kötüleşme aşamasına girdiğini, bu sebeple ABD'nin şu an Ukrayna... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T13:27+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, küresel gündemi ve Rusya'nın dış politikasını ilgilendiren kritik başlıkları değerlendirdi.‘ABD şu anda başka işlerle meşgul’Basra Körfezi bölgesindeki tırmanan gerilime dikkat çeken Peskov, Ortadoğubölgesindeki istikrarsızlığın küresel bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı. Peskov konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:Buna rağmen Washington ile iletişim kanallarının açık kaldığını belirten Peskov, ABD'nin gelecekte arabuluculuk rollerine geri dönebileceğine dair sinyaller verdiğini ifade etti:ABD'nin yaptırım açıklamaları analiz ediliyorWashington'dan gelen yeni yaptırım tehditlerini de değerlendiren Peskov, Rusya'nın süreci soğukkanlılıkla takip ettiğini belirtti.Kremlin'in gündemindeki diğer başlıklarKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında ayrıca şu önemli açıklamalarda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-son-bir-gunde-bin-500den-fazla-militan-etkisiz-hale-getirildi-1107269753.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, basra körfezi, ortadoğu, aleksandar vucic, vladimir zelenskiy, nato
rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, basra körfezi, ortadoğu, aleksandar vucic, vladimir zelenskiy, nato

Kremlin: Basra Körfezi'ndeki kötüleşme nedeniyle ABD'nin gündemi Ukrayna değil

13:27 15.07.2026 (güncellendi: 13:31 15.07.2026)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinMoskova manzarası
Moskova manzarası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Basra Körfezi bölgesindeki durumun istikrardan uzaklaşarak yeni bir kötüleşme aşamasına girdiğini, bu sebeple ABD'nin şu an Ukrayna krizinin çözümüyle ilgilenecek durumda olmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, küresel gündemi ve Rusya'nın dış politikasını ilgilendiren kritik başlıkları değerlendirdi.

‘ABD şu anda başka işlerle meşgul’

Basra Körfezi bölgesindeki tırmanan gerilime dikkat çeken Peskov, Ortadoğubölgesindeki istikrarsızlığın küresel bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı. Peskov konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Amerikalıların şu anda başka işlerle meşgul olduğunu görüyoruz. Hepimizin ortak üzüntüsüdür ki, Basra Körfezi bölgesindeki durum istikrardan oldukça uzak ve aksine yeniden bir kötüleşme aşamasına geçmiş durumda. Bu durum küresel bir endişe yaratmaya devam ediyor. Dolayısıyla, mevcut koşullarda Amerikalıların Ukrayna krizinin çözümüyle ilgilenecek vakti bulunmuyor."
Buna rağmen Washington ile iletişim kanallarının açık kaldığını belirten Peskov, ABD'nin gelecekte arabuluculuk rollerine geri dönebileceğine dair sinyaller verdiğini ifade etti:
"Bununla birlikte, herkesçe iyi bilinen ve açık olan iletişim kanallarımız üzerinden gelen sinyaller, Amerikalıların kendi sorunlarını hafiflettikten sonra Ukrayna krizinin çözümü noktasında arabuluculuk çabalarını sürdürmeye hazır olduklarını gösteriyor."

ABD'nin yaptırım açıklamaları analiz ediliyor

Washington'dan gelen yeni yaptırım tehditlerini de değerlendiren Peskov, Rusya'nın süreci soğukkanlılıkla takip ettiğini belirtti.
"Yaptırım meselelerine gelecek olursak; hem çalışma düzeyinde hem de ABD Başkanı düzeyinde yapılan açıklamaları dikkatle dinliyor, kaydediyor ve analiz ediyoruz. Gelişmelerin seyrine göre hareket edeceğiz."

Kremlin'in gündemindeki diğer başlıklar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında ayrıca şu önemli açıklamalarda bulundu:
Zelenskiy'e mesaj iletilmedi: Moskova'nın, Kiev'i ziyaret eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic aracılığıyla Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e herhangi bir gizli mesaj iletmediğini net bir dille ifade etti.
Litvanya'nın iddialarına ‘korku senaryosu’ nitelemesi: Litvanya yönetiminden gelen “Rusya'nın kritik altyapı tesislerine saldırı planladığı” yönündeki iddiaları sert bir dille reddeden Peskov, bu açıklamaları “yeni bir korku senaryosu porsiyonu” olarak nitelendirdi.
Baltık ülkeleri ve NATO altyapısı: Baltık devletlerinin kendi kamuoylarını yapay bir ‘Rus tehdidi’ ile korkuttuğunu savunan Peskov, bu korku siyasetinin amacının bölgeye daha fazla NATO askeri altyapısı çekmek olduğunu vurguladı.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
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