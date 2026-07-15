https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/kremlin-basra-korfezindeki-kotulesme-nedeniyle-abdnin-gundemi-ukrayna-degil-1107270946.html

Kremlin: Basra Körfezi'ndeki kötüleşme nedeniyle ABD'nin gündemi Ukrayna değil

Kremlin: Basra Körfezi'ndeki kötüleşme nedeniyle ABD'nin gündemi Ukrayna değil

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Basra Körfezi bölgesindeki durumun istikrardan uzaklaşarak yeni bir kötüleşme aşamasına girdiğini, bu sebeple ABD'nin şu an Ukrayna... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T13:27+0300

2026-07-15T13:27+0300

2026-07-15T13:31+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

kremlin

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abd

ukrayna

basra körfezi

ortadoğu

aleksandar vucic

vladimir zelenskiy

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, küresel gündemi ve Rusya'nın dış politikasını ilgilendiren kritik başlıkları değerlendirdi.‘ABD şu anda başka işlerle meşgul’Basra Körfezi bölgesindeki tırmanan gerilime dikkat çeken Peskov, Ortadoğubölgesindeki istikrarsızlığın küresel bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı. Peskov konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:Buna rağmen Washington ile iletişim kanallarının açık kaldığını belirten Peskov, ABD'nin gelecekte arabuluculuk rollerine geri dönebileceğine dair sinyaller verdiğini ifade etti:ABD'nin yaptırım açıklamaları analiz ediliyorWashington'dan gelen yeni yaptırım tehditlerini de değerlendiren Peskov, Rusya'nın süreci soğukkanlılıkla takip ettiğini belirtti.Kremlin'in gündemindeki diğer başlıklarKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında ayrıca şu önemli açıklamalarda bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-son-bir-gunde-bin-500den-fazla-militan-etkisiz-hale-getirildi-1107269753.html

rusya

ukrayna

basra körfezi

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, basra körfezi, ortadoğu, aleksandar vucic, vladimir zelenskiy, nato