https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/kesmirde-catisma-9-kisi-hayatini-kaybetti-1107279445.html

Keşmir'de çatışma: 9 kişi hayatını kaybetti

Keşmir'de çatışma: 9 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Keşmir'de başkent Muzaffarabad'a yapılması planlanan protesto yürüyüşü öncesinde çıkan çatışmalarda dokuz kişi hayatını kaybetti. Bölgede güvenlik önlemleri... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T19:02+0300

2026-07-15T19:02+0300

2026-07-15T19:02+0300

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Pakistan kontrolündeki Keşmir'de haftalardır devam eden protestolar yeni bir şiddet dalgasına sahne oldu. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan çatışmaların ardından bölgedeki gerilim daha da yükselirken, yetkililer başkent Muzaffarabad çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.Yetkililerin aktardığına göre, Poonch bölgesindeki Rawalakot kasabası yakınlarında silah bulunduğu ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda güvenlik güçlerine ateş açıldı. Olayda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.Sudhnoti bölgesinde yaşanan ayrı bir olayda ise protestocular bir güvenlik konvoyunun önünü kesti. Yetkililer, güvenlik güçlerine taş ve silahla saldırıldığını bildirirken, çıkan çatışmada yedi protestocu ile bir polis memurunun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Polis, güvenlik güçlerinin meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğini belirtti.Bölgede protestolara öncülük eden Cammu Keşmir Ortak Halk Eylem Komitesi (JAAC) isimli grubun 5 Haziran'da terörle mücadele yasaları kapsamında yasaklanmasının ardından şiddet olayları zaman zaman yeniden alevleniyor.Yetkililerin Katar merkezli Al-Jazaree'ye verdiği bilgiye göre protestocular, başkent Muzaffarabad'a yürüyüş yapacaklarını açıklamalarına rağmen çarşamba akşamına kadar Rawalakot'ta beklemeyi sürdürdü. Hükümet ise güvenlik gerekçesiyle bölgede internet ve telefon erişimini büyük ölçüde kısıtladı.Öte yandan Azad Jammu ve Keşmir Emniyet Genel Müdürü Liaqat Ali Malik, Rawalakot'ta 3 bin ila 4 bin kişinin bulunduğunu belirterek, "Bugün herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı" ifadelerini kullandı.Seçim öncesi gerilim sürüyorBölgedeki protestoların merkezinde, 1947 sonrasında Pakistan'a göç eden Keşmirlilere ayrılan 12 meclis sandalyesi yer alıyor. Protestocular bu uygulamanın bölge siyasetini etkilediğini savunurken, bölgenin Yüksek Mahkemesi geçen ay bu sandalyelerin anayasal güvence altında olduğuna hükmetti.Yetkililere göre 4 Haziran'dan bu yana devam eden protestolarda en az 28 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi yaralandı. Olası yürüyüş öncesinde bölgede yaklaşık 4 bin polis ve paramiliter personel görevlendirildi. Ayrıca protestocuların Rawalakot üzerinden Muzaffarabad'a geçmelerine izin verilmeyeceği, yalnızca dağ yollarını kullanabilecekleri bildirildi.

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