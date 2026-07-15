https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/iran-disisleri-sozcusu-su-anda-muzakere-planimiz-yok-1107279645.html

İran Dışişleri Sözcüsü: Müzakere planımız yok, ellerimiz bağlı değil, mücahitlerimiz cevap verecek

İran Dışişleri Sözcüsü: Müzakere planımız yok, ellerimiz bağlı değil, mücahitlerimiz cevap verecek

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Şu an için müzakere planımız yok, savunmaya odaklandık" açıklaması yaptı ve ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T19:01+0300

2026-07-15T19:01+0300

2026-07-15T19:08+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇smail bekayi

i̇ran

ortadoğu

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105480538_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5dfda5ae07e383689a5646a6e818205e.jpg

Tasnim Haber Ajansı’nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün öğleden sonra yapılan anma töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Mutabakat zaptı, karşılıklı bir dizi yükümlülükten oluşmaktadır. Karşı tarafın ihlali durumunda biz de kendi yükümlülüklerimizi uygulamaktan kaçınacağız. Bu bir ilkedir ve gelecekte de aynı yol izlenecektir.”Bağaei sözlerine şöyle devam etti:Dışişleri Sözcüsü, “Bu bir ilkedir ve gelecekte de aynı yol izlenecektir. İster mutabakat zaptı diyelim ister demeyelim, asıl mesele şudur ki bu mutabakat karşılıklı yükümlülükler ve görevlerden oluşmaktadır. Karşı taraf daha ilk paragraftan itibaren yükümlülüklerini ihlal etmiş ve anlaşmayı bozmuştur” dedi.'Ellerimiz bağlı değil, mücahitlerimiz cevap verecek'Bekayi ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/iran-basini-abd-hurmuz-bogazindaki-hengam-adasina-saldiri-duzenledi-1107279283.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇smail bekayi, i̇ran, ortadoğu, türkiye