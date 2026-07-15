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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
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İran Dışişleri Sözcüsü: Müzakere planımız yok, ellerimiz bağlı değil, mücahitlerimiz cevap verecek
İran Dışişleri Sözcüsü: Müzakere planımız yok, ellerimiz bağlı değil, mücahitlerimiz cevap verecek
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Şu an için müzakere planımız yok, savunmaya odaklandık" açıklaması yaptı ve ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇smail bekayi
i̇ran
ortadoğu
türkiye
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Tasnim Haber Ajansı’nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün öğleden sonra yapılan anma töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Mutabakat zaptı, karşılıklı bir dizi yükümlülükten oluşmaktadır. Karşı tarafın ihlali durumunda biz de kendi yükümlülüklerimizi uygulamaktan kaçınacağız. Bu bir ilkedir ve gelecekte de aynı yol izlenecektir.”Bağaei sözlerine şöyle devam etti:Dışişleri Sözcüsü, “Bu bir ilkedir ve gelecekte de aynı yol izlenecektir. İster mutabakat zaptı diyelim ister demeyelim, asıl mesele şudur ki bu mutabakat karşılıklı yükümlülükler ve görevlerden oluşmaktadır. Karşı taraf daha ilk paragraftan itibaren yükümlülüklerini ihlal etmiş ve anlaşmayı bozmuştur” dedi.'Ellerimiz bağlı değil, mücahitlerimiz cevap verecek'Bekayi ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/iran-basini-abd-hurmuz-bogazindaki-hengam-adasina-saldiri-duzenledi-1107279283.html
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i̇smail bekayi, i̇ran, ortadoğu, türkiye
i̇smail bekayi, i̇ran, ortadoğu, türkiye

İran Dışişleri Sözcüsü: Müzakere planımız yok, ellerimiz bağlı değil, mücahitlerimiz cevap verecek

19:01 15.07.2026 (güncellendi: 19:08 15.07.2026)
© AA / Fatemeh Bahramiİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© AA / Fatemeh Bahrami
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Ayrıntılar geliyor
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Şu an için müzakere planımız yok, savunmaya odaklandık" açıklaması yaptı ve ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini söyleyerek "Bu şartlarda ellerimiz bağlı değildir. Mücahitlerimiz Amerikan saldırganlığına güç ve kudretle cevap verecektir" dedi.
Tasnim Haber Ajansı’nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün öğleden sonra yapılan anma töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Mutabakat zaptı, karşılıklı bir dizi yükümlülükten oluşmaktadır. Karşı tarafın ihlali durumunda biz de kendi yükümlülüklerimizi uygulamaktan kaçınacağız. Bu bir ilkedir ve gelecekte de aynı yol izlenecektir.”
Bağaei sözlerine şöyle devam etti:

Yükümlülüğe karşı yükümlülük demek, karşı taraf yükümlülüklerine uyduğu sürece bizim de taahhütlerimizi uygulanabilir kabul ettiğimiz anlamına gelir. Karşı taraf ihlal ettiği takdirde, biz de gerekli gördüğümüz her alanda karşılık olarak kendi taahhütlerimizi uygulamaktan vazgeçeriz.

Dışişleri Sözcüsü, “Bu bir ilkedir ve gelecekte de aynı yol izlenecektir. İster mutabakat zaptı diyelim ister demeyelim, asıl mesele şudur ki bu mutabakat karşılıklı yükümlülükler ve görevlerden oluşmaktadır. Karşı taraf daha ilk paragraftan itibaren yükümlülüklerini ihlal etmiş ve anlaşmayı bozmuştur” dedi.

'Ellerimiz bağlı değil, mücahitlerimiz cevap verecek'

Bekayi ekledi:
“Bu şartlarda ellerimiz bağlı değildir. Mücahitlerimiz Amerikan saldırganlığına güç ve kudretle cevap verecektir. Diğer alanlarda da karşılıklı taahhütte bulunduğumuz her yerde gerekli adımlar atılacaktır.”
“Hiçbir yetkili, vatanı savunmada tereddüt etmez. Silahlı Kuvvetlerimiz saldırgana güçle karşılık verecektir. Eğer vururlarsa vurulacaklardır ve bugüne kadar da böyle olmuştur. Bu ülkenin her karış toprağı İran halkına aittir. Ne kuzeyi vardır ne de güneyi. Düşman neresine saldırırsa saldırsın, mutlaka silahlı kuvvetlerimizin yanıtıyla karşılaşacaktır.”
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
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