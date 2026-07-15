https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/japonyada-ayi-problemi-suruyor-yasli-adam-mutfaginda-ayiyla-karsilasti-1107263406.html
Japonya'da ayı problemi sürüyor: Yaşlı adam mutfağında ayıyla karşılaştı
Japonya'da ayı problemi sürüyor: Yaşlı adam mutfağında ayıyla karşılaştı
Sputnik Türkiye
Japonya'da yerleşim yerlerine inen ayılar problem olmaya devam ediyor. Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaletinde, ses duyması üzerine mutfağına giden yaşlı... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T10:55+0300
2026-07-15T10:55+0300
2026-07-15T10:55+0300
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Japonya'nın Iwate'ye bağlı Shizukuishi kasabasında polis 13 Temmuz gecesi aldığı ihbara ilişkin açıklama yaptı.Polis, evin içerisindeki seslerin nereden geldiğine bakmak isteyen 87 yaşındaki adamın mutfağında ayı gördüğünü kaydetti.Yaşlı adamın eşinin acil yardım ekiplerini aradığını belirten polis, buzdolabının içindeki gıdaların mutfak zeminine saçılmış halde bulunduğu bilgisini paylaştı.Polis, ayının buzdolabını karıştırmış ve ardından evi terk etmiş olabileceğini ifade etti.Son dönemde aynı kasabada bir ayının, yine yaşlı birinin evine 4 kez girdiği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/japonyada-son-derece-zeki-ayi-alarmi-pencere-kilidini-aciyor-muslugu-acip-su-iciyor-1106272419.html
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japonya, ayı
Japonya'da ayı problemi sürüyor: Yaşlı adam mutfağında ayıyla karşılaştı
Japonya'da yerleşim yerlerine inen ayılar problem olmaya devam ediyor. Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaletinde, ses duyması üzerine mutfağına giden yaşlı adamın karşısına ayı çıktı. Ekipler, ayı saldırılarına karşı acil durum talimi yapıyor.
Japonya'nın Iwate'ye bağlı Shizukuishi kasabasında polis 13 Temmuz gecesi aldığı ihbara ilişkin açıklama yaptı.
Polis, evin içerisindeki seslerin nereden geldiğine bakmak isteyen 87 yaşındaki adamın mutfağında ayı gördüğünü kaydetti.
Yaşlı adamın eşinin acil yardım ekiplerini aradığını belirten polis, buzdolabının içindeki gıdaların mutfak zeminine saçılmış halde bulunduğu bilgisini paylaştı.
Polis, ayının buzdolabını karıştırmış ve ardından evi terk etmiş olabileceğini ifade etti.
Son dönemde aynı kasabada bir ayının, yine yaşlı birinin evine 4 kez girdiği belirtilmişti.