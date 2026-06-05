https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/japonyada-son-derece-zeki-ayi-alarmi-pencere-kilidini-aciyor-muslugu-acip-su-iciyor-1106272419.html

Japonya'da 'son derece zeki' ayı alarmı: Pencere kilidini açıyor, musluğu açıp su içiyor

Japonya'da 'son derece zeki' ayı alarmı: Pencere kilidini açıyor, musluğu açıp su içiyor

Sputnik Türkiye

Japonya'nın Fukuşima kentinde dört kişiyi yaralayan bir ayı, girdiği fabrikada musluğu açarak su içti, ardından kilitli bir pencerenin mandalını açarak izini... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T10:02+0300

2026-06-05T10:02+0300

2026-06-05T10:02+0300

yaşam

japonya

ayı

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Japonya'nın Fukuşima kentinde dört kişiyi yaralayan bir ayı, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen yakalanamadı. Yetkililer, elektronik fabrikasından kilitli bir pencerenin mandalını açarak kaçtığı belirlenen ayının bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.Ayının, sakinleştirici iğneyle vurulmasına rağmen etkilenmediği belirtilirken, olay kentte güvenlik endişelerini artırdı.Güvenlik kameralarına yansıdıOlay çarşamba günü bir şirket otoparkında başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ayının bir çalışanı kovaladığı ve ardından saldırdığı görüldü. O sırada bölgeden geçen bir sürücü, aracını ayının üzerine sürerek çalışanı kurtarmayı başardı.Ancak ayı daha sonra bir ofis binasına girerek burada da bir kişiye saldırdı. Kaçışını sürdüren hayvan, iki kişiyi daha yaraladıktan sonra bir elektronik fabrikasına sığındı.Musluğu açıp su içtiFabrikada bulunan çalışanlar, ayının pençelerini kullanarak bir musluğu açtığını ve su içtiğini gördüklerini aktardı. Bunun üzerine yetkililer fabrikanın girişine dört ayrı tuzak kurarken, sakinleştirici silahlarla donatılmış ekipler bölgede nöbet tutmaya başladı.Çarşamba gecesi saat 23.00 sıralarında bir polis memuru, ayının bir kapının üzerinden tırmanarak hareket ettiğini fark etti. Yapılan aramada hayvanın ortadan kaybolduğu anlaşılırken, incelemeler sonucunda kilitli bir pencerenin mandalını açarak kaçtığı ortaya çıktı. Kilit çevresindeki tırmalama izleri de bunu doğruladı.'Son derece zeki bir ayıydı'Perşembe günü düzenlenen acil basın toplantısında konuşan Fukuşima Belediye Başkanı Yuki Baba, ayının davranışlarının dikkat çekici olduğunu söyledi.Baba, "Bu ayı, su içmek için musluğu açarken ve kilitli bir pencereyi kendi başına açabilecek gibi görüldü. Bence son derece zeki bir ayıydı" ifadelerini kullandı.Yetkililer ayrıca ayının sakinleştirici iğneyle vurulduğunu ancak ilacın neden etkili olmadığının henüz belirlenemediğini açıkladı.Polis, avcılar ve dronlar seferber edildiYerel yönetim, polis ekipleri, avcılar ve dron destekli arama ekiplerinin katılımıyla operasyonun genişletildiğini duyurdu. Cuma günü itibarıyla ayının halen yakalanamadığı bildirildi.Ayı saldırılarında rekor artışOlay nedeniyle bölgedeki okullar perşembe günü tedbir amaçlı kapatıldı. Okullar cuma günü yeniden açılırken, yerel bir ilkokulun müdürü tüm zemin kat kapı ve pencerelerinin kilitlendiğini açıkladı.Japonya'da ayı saldırıları son yıllarda dikkat çekici şekilde artıyor. Mart ayında sona eren son bir yıllık dönemde ayılar 13 kişinin ölümüne neden olurken, 238 ciddi saldırı vakası kayıtlara geçti. Uzmanlar, kırsal nüfusun azalması ve iklim değişikliği nedeniyle besin kaynaklarında yaşanan değişimlerin ayılarla insanlar arasındaki karşılaşmaları artırdığını değerlendiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/ayi-saldirilari-rekor-seviyede-japonya-simdi-de-sahte-ayi-goruntuleriyle-mucadele-ediyor-1101351420.html

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