Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/hamas-sozcusu-kasimin-israilin-aracina-duzenledigi-saldiridan-kurtuldugu-aciklandi-1107160200.html
Hamas Sözcüsü Kasım'ın İsrail'in aracına düzenlediği saldırıdan kurtulduğu açıklandı
Hamas Sözcüsü Kasım'ın İsrail'in aracına düzenlediği saldırıdan kurtulduğu açıklandı
Sputnik Türkiye
Hamas Sözcüsü Hazim Kasım'ın, Gazze Şeridi'nde İsrail'in aracına düzenlediği hava saldırısından kurtulduğu belirtildi. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T10:52+0300
2026-07-10T10:52+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
gazze
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100221575_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575a825d8b1d78ea1b4ce553ee0091fb.jpg
Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun Gazze’deki bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu Kasım'ın aracını hava saldırıyla hedef aldı.Kasım'ın saldırı sırasında araçta bulunmadığı, korumasının ise hayatını kaybettiği ifade edildi.İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.Son açıklanan resmi verilere göre, Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1092 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 507 kişi yaralandı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 118'e, yaralı sayısı 173 bin 615'e yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/gazzede-dunya-kupasini-binlerce-kisiye-ulastiran-yardim-gorevlisi-saldirida-oldu-insanlar-mutlu-1107157905.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100221575_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9f69366527966d54592782cbedb83ca9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gazze, hamas
gazze, hamas

Hamas Sözcüsü Kasım'ın İsrail'in aracına düzenlediği saldırıdan kurtulduğu açıklandı

10:52 10.07.2026
© AA / Saeed M. M. T. JarasHamas'tan İsrailli esirlerin cenaze teslimi
Hamas'tan İsrailli esirlerin cenaze teslimi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© AA / Saeed M. M. T. Jaras
Abone ol
Hamas Sözcüsü Hazim Kasım'ın, Gazze Şeridi'nde İsrail'in aracına düzenlediği hava saldırısından kurtulduğu belirtildi.
Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun Gazze’deki bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu Kasım'ın aracını hava saldırıyla hedef aldı.
Kasım'ın saldırı sırasında araçta bulunmadığı, korumasının ise hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.
Son açıklanan resmi verilere göre, Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1092 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 507 kişi yaralandı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 118'e, yaralı sayısı 173 bin 615'e yükseldi.
Gazze'de Dünya Kupası yayınlarını organize eden yardım görevlisi İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Gazze'de Dünya Kupası'nı binlerce kişiye ulaştıran yardım görevlisi saldırıda öldü: 'İnsanlar mutlu olsun istiyordu'
09:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала