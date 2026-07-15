https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/iran-islamabad-mutabakati-gecerliligini-yitirdi-1107256280.html
İran: İslamabad Mutabakatı geçerliliğini yitirdi
İran: İslamabad Mutabakatı geçerliliğini yitirdi
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin askeri saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulama girişimi nedeniyle İslamabad Mutabakatı'nın... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T04:01+0300
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2026-07-15T04:01+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
kazım garibabadi
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin son askeri hamlelerinin ardından 14 Haziran'da varılan İslamabad Mutabakatı'nın geçerliliğini yitirdiğini açıkladı.Garibabadi, ABD'nin askeri saldırılar düzenlemesi ve deniz ablukasını yeniden hayata geçirmeye çalışmasının, İslamabad Mutabakat Zaptı'nın açık ihlali olduğunu savunarak, "ABD, mutabakatın tüm altyapısını ve temel çerçevesini parçaladı." ifadelerini kullandı.İran'ın ABD'ye askeri karşılık verdiğini ve vermeyi sürdüreceğini belirten Garibabadi, mevcut koşullarda anlaşmanın artık bir hükmü kalmadığını söyledi.Garibabadi, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/trump-saldirilar-ben-yeter-diyene-kadar-surecek-santralleri-ve-kopruleri-hedef-alacagiz-1107256071.html
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abd, i̇ran, kazım garibabadi
abd, i̇ran, kazım garibabadi
İran: İslamabad Mutabakatı geçerliliğini yitirdi
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin askeri saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulama girişimi nedeniyle İslamabad Mutabakatı'nın fiilen ortadan kalktığını söyledi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin son askeri hamlelerinin ardından 14 Haziran'da varılan İslamabad Mutabakatı'nın geçerliliğini yitirdiğini açıkladı.
Garibabadi, ABD'nin askeri saldırılar düzenlemesi ve deniz ablukasını yeniden hayata geçirmeye çalışmasının, İslamabad Mutabakat Zaptı'nın açık ihlali olduğunu savunarak, "ABD, mutabakatın tüm altyapısını ve temel çerçevesini parçaladı." ifadelerini kullandı.
İran'ın ABD'ye askeri karşılık verdiğini ve vermeyi sürdüreceğini belirten Garibabadi, mevcut koşullarda anlaşmanın artık bir hükmü kalmadığını söyledi.
Garibabadi, şöyle konuştu:
"İran, bu şartlarda mutabakata ilişkin hiçbir yükümlülük hissetmiyor. Şu anda hakkında konuşacağımız hiçbir mutabakat kalmadı. ABD, mutabakat zaptını ihlal etmek konusunda her şeyi yaptı. Hiçbir ülke İran'ın taahhütlerini yerine getirmesini beklememelidir."