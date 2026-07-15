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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/iran-hukumet-sozcusu-abdnin-saldirilarinda-30dan-fazla-sivil-hayatini-kaybetti-1107261670.html
İran Hükümet Sözcüsü: 'ABD'nin saldırılarında 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti'
İran Hükümet Sözcüsü: 'ABD'nin saldırılarında 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti'
Sputnik Türkiye
İran Hükümet Sözcüsü son ABD saldırılarında 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı ise ABD'nin dün geceki saldırılarında 2... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
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İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin ülkeye düzenlediği son saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 260 kişinin yaralandığını duyurdu.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD saldırılarına ilişkin bilgi verdi.ABD'nin son saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 260 kişinin yaralandığını, 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirten Kirmanpur, yaralanan 222 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/centcom-irana-yonelik-7-saat-suren-son-saldiri-dalgasi-tamamlandi-1107261716.html
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abd, i̇ran

İran Hükümet Sözcüsü: 'ABD'nin saldırılarında 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti'

10:20 15.07.2026
© REUTERS U.S. Central Commandİran Hükümet Sözcüsü: 'ABD'nin saldırılarında 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti'
İran Hükümet Sözcüsü: 'ABD'nin saldırılarında 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti' - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© REUTERS U.S. Central Command
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İran Hükümet Sözcüsü son ABD saldırılarında 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı ise ABD'nin dün geceki saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 260 kişinin yaralandığını açıkladı.
İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin ülkeye düzenlediği son saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 260 kişinin yaralandığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
ABD'nin son saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 260 kişinin yaralandığını, 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirten Kirmanpur, yaralanan 222 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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