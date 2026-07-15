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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/centcom-irana-yonelik-7-saat-suren-son-saldiri-dalgasi-tamamlandi-1107261716.html
CENTCOM: İran'a yönelik 7 saat süren son saldırı dalgası tamamlandı
CENTCOM: İran'a yönelik 7 saat süren son saldırı dalgası tamamlandı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik 7 saat süren son saldırı dalgasının sona erdiğini açıkladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınları ile... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T10:08+0300
2026-07-15T10:08+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik 7 saat süren son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.CENTCOM'un sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, Türkiye saatiyle 05.00'te (ABD doğu saatiyle 22.00) sona eren operasyon kapsamında Hürmüz Boğazı yakınları ile İran'ın kıyı bölgelerinde bulunan onlarca askeri hedefin vurulduğu bildirildi.Açıklamaya göre ABD'ye ait savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemileri, yaklaşık 7 saat boyunca İran'ın füze ve İHA altyapısı, donanma kabiliyeti ile kıyı savunma sistemlerine yönelik saldırılar düzenledi.CENTCOM, operasyonların amacının "İran'ın ticari gemiler ve sivil mürettebata yönelik tehdit oluşturma kabiliyetini daha da zayıflatmak" olduğunu ifade etti.İran Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda 2 ölü, 260 yaralı olduğunu duyurdu. Öte yandan İran Hükümet Sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda, son günlerde ABD'nin İran'ın güneyine yönelik saldırılarında 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/israil-ordu-radyosu-yedek-birlikler-cokusun-esiginde-personel-ve-techizat-krizi-buyuyor-1107260620.html
i̇ran
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i̇ran, abd, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
i̇ran, abd, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

CENTCOM: İran'a yönelik 7 saat süren son saldırı dalgası tamamlandı

10:08 15.07.2026
© REUTERS StringerHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© REUTERS Stringer
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik 7 saat süren son saldırı dalgasının sona erdiğini açıkladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınları ile İran'ın kıyı bölgelerindeki askeri hedeflerin vurulduğu belirtildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik 7 saat süren son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.
CENTCOM'un sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, Türkiye saatiyle 05.00'te (ABD doğu saatiyle 22.00) sona eren operasyon kapsamında Hürmüz Boğazı yakınları ile İran'ın kıyı bölgelerinde bulunan onlarca askeri hedefin vurulduğu bildirildi.
Açıklamaya göre ABD'ye ait savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemileri, yaklaşık 7 saat boyunca İran'ın füze ve İHA altyapısı, donanma kabiliyeti ile kıyı savunma sistemlerine yönelik saldırılar düzenledi.
CENTCOM, operasyonların amacının "İran'ın ticari gemiler ve sivil mürettebata yönelik tehdit oluşturma kabiliyetini daha da zayıflatmak" olduğunu ifade etti.
İran Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda 2 ölü, 260 yaralı olduğunu duyurdu. Öte yandan İran Hükümet Sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda, son günlerde ABD'nin İran'ın güneyine yönelik saldırılarında 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.
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